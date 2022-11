Pierwsza praca, w sklepie czy na budowie?

Pierwsze miejsce pracy skorelowane jest z wykształceniem, wiekiem i płcią. Kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają od pracy w biurze i sklepie. Mężczyźni chętniej wchodzą w zawodową część życia na budowie oraz w transporcie i logistyce.

- Połączenie pracy z zajęciami na uczelni czy codziennymi obowiązkami zyskuje coraz większą popularność w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, najwięcej pracujących uczniów i studentów w grupie wiekowej 15 – 29 lat jest w Holandii, prawie 70%. Na drugim miejscu uplasowała się Dania z 49%, a podium zamykają Niemcy z 42%. Polska, z 12%, znalazła się w połowie zastawienia. Możemy się jednak spodziewać, że grupa młodych Polaków poszukujących pracy z każdym miesiącem będzie się powiększała ze względu na rosnącą inflację, wzrost kosztów życia czy najmu mieszkań. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie najchętniej swoje pierwsze kroki zawodowe stawiają Polacy i czy jest to powiązane z wiekiem, płcią czy wykształceniem – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

TOP1: Praca Biurowa

Ranking „Pierwsza praca Polaka – TOP10” otwiera praca biurowa. 15% Polaków zaczynało swoją zawodową przygodę m.in. jako sekretarka lub sekretarz, tworząc bazy danych. Okazuje się, że w ten sposób to kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zaczynały swoją przygodę zawodową (23% vs. 5%). Praca w biurze jest mocno skorelowana z wykształceniem. Osoby z podstawowym wykształceniem nigdy nie zaczynały od pracy biurowej, podczas gdy wśród osób, które posiadają dyplom uczelni wyższej, było to aż 17%.

TOP2: Praca w handlu

Drugie miejsce zajęła praca w handlu. 14% Polaków zaczynało pracę jako kasjer lub kasjerka, sprzedawca lub sprzedawczyni. Ta branża to również obsługa klienta czy pakowanie prezentów. Od handlu najczęściej zaczynali młodzi Polacy w wieku 18 – 24 lata (15%) oraz osoby z podstawowym wykształceniem (19%). To również branża, która przyciąga więcej pań niż panów (19% vs. 8%).

TOP3: Praca na budowie

Podium zamyka budownictwo. 8% Polaków zaczynało jako pracownicy fizyczni lub pomocnicy na budowie. W tym sektorze rozpoczynali ścieżki zawodowe głównie mężczyźni (16%) i ich przewaga jest bardzo duża w stosunku do kobiet (2%). Warto zauważyć, że co 5 osoba z podstawowym wykształceniem zaczyna właśnie w budownictwie (22%).

TOP4: Praca w rolnictwie

Kolejną branżą popularną wśród Polaków jest rolnictwo. Przygodę zawodową przy zbiorze plonów czy w gospodarstwie rolnym zaczynało 7% Polaków. Tę pracę wybieramy najczęściej z uwagi na sezonowość i możliwość zatrudnienia podczas przerwy letniej w nauce.

TOP5: Praca w gastronomii

Po branży rolniczej, niemal równie popularna okazała się gastronomia (6%). Polacy często będąc na początku drogi zawodowej zaczynali od pracy jako kelner lub kelnerka, pomoc kuchenna, kucharz lub kucharka. Te zawody kuszą bardziej kobiety niż mężczyzn (9% vs. 4%) oraz najmłodszych Polaków. W grupie wiekowej 18-24 lata tutaj rozpoczęło pracę 15% osób, podczas gdy wśród starszych osób odsetki nie przekraczają 8%.

TOP6: Praca w logistyce

Na szóstym miejscu rankingu „Pierwsza praca Polaka” uplasowały się transport, spedycja i logistyka (5%). Praca na stanowisku kuriera, listonosza, magazyniera, kierowcy czy taksówkarza jest bardziej atrakcyjna dla mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 9% i 1%).

TOP7: Praca jako korepetytor

Siódma pozycja rankingu udowadnia, że pracę można połączyć z nauką. Udzielając korepetycji, czy prowadząc treningi zaczynało 4% Polaków. Ten rodzaj zajęcia jest mocno skorelowany z wykształceniem. Tylko 1% osób z podstawowym wykształceniem tak zaczynało swoją karierę zawodową, podczas gdy wśród osób, które posiadają dyplom uczelni wyższej, 9%.

TOP8: Praca w ogrodnictwie

Kolejne miejsce w TOP10 pierwszych zawodów zajęło ogrodnictwo. 4% Polaków zaczynało od koszenia trawników, sadzenia kwiatów czy strzyżenia żywopłotów. Te zajęcia są zdecydowanie bardziej interesujące dla mężczyzn niż kobiet (6% vs. 2%).

TOP9: Praca w IT

Przedostatnie miejsce w rankingu zajmują usługi wymagające wysokich kwalifikacji (4%). To dziedziny, które pochłaniają najwięcej czasu na naukę. Aby w nich zacząć pracować, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie oraz zdobyć stosowne kwalifikacje. To zawody prawnika, specjalisty IT, lekarza czy architekta. Tu ponownie częściej zaczynali panowie niż panie (6% vs. 2%).

TOP10: Praca w reklamie

Ranking „Pierwsza Praca Polaka” zamyka branża reklamy, promocji i marketingu. Jako hostessa, ulotkarz czy telemarketer zaczynało 3% respondentów.