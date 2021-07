Pierwsza w historii kampania marki Kubuś Baby

Fot. materiały prasowe

Marka Kubuś rozpoczęła pierwszą kampanię promującą Kubuś Baby – linię produktów dla niemowląt i małych dzieci już od 4. miesiąca życia.

Wszystkie produkty od Kubusia Baby są bez dodatku cukru, a zgodnie z przepisami prawa również bez konserwantów i bez barwników. Dodatkowo spakowane są one do wygodnych opakowań – musy do lekkich saszetek z bezpiecznym korkiem, a produkty do picia do butelek z korkiem niekapkiem.

W ramach kampanii 360 stopni prowadzone jest silne wsparcie obejmujące m.in. emisję spotu w telewizji, na platformach VOD oraz w social mediach, a także intensywną kampanię odsłonową w digitalu. Produkty Kubuś Baby będą również promowane przez znanych influencerów.