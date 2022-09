Pierwsza wielokanałowa kampania reklamowa marki Tarczyński na Litwie

Tarczyński to brand, który aktualnie obecny jest w blisko 30 krajach świata, na 3 kontynentach. Od kilku lat flagowe produkty marki, czyli kabanosy Exclusive, dostępne są także na Litwie, gdzie szybko zyskały sympatię konsumentów.

– Na Litwie pojawiliśmy się 10 lat temu. W tym czasie udało nam się zdobyć zaufanie jej mieszkańców. Kabanosy Tarczyński są obecnie dostępne praktycznie w całym kraju, dlatego postanowiliśmy rozpocząć zintegrowane i szerokozasięgowe działania promocyjne i komunikacyjne nakierowane na budowę wizerunku marki oraz wsparcie sprzedaży. Elementem kampanii jest między innymi humorystyczny spot – mówi Tomasz Tarczyński, dyrektor marketingu i eksportu.

Kampania realizowana jest pod hasłem „Kabanosy Tarczyński. Zdaniem wielu – najlepsza mięsna przekąska na świecie”. Jej celem jest promocja całej oferty z linii Tarczyński Exclusive, jako produktów z półki premium, ale dostępnych dla każdego. W reklamie, którą dobrze znają już Polacy, nie zabrakło lokalnych akcentów. Litwini szczególną sympatią darzą serowy smak kabanosów Tarczyński, dlatego to on stał się głównym bohaterem omnichannelowej kampanii i produktem o największej widoczności we wszystkich materiałach reklamowych.

Spoty w wiodących kanałach telewizyjnych pojawią się 5 września, z kolei działania online wystartują dzień później.