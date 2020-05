Pierwszego dnia po odmrożeniu galerie odwiedziło 2,7 mln Polaków

Centra handlowe w dużych miastach straciły najwięcej - w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu spadki wyniosły do 55 proc. Fot. Shutterstock

Z danych placeme wynika, że w pierwszy dzień otwarcia galerie handlowe odwiedziło 2,7 mln Polaków. Galerie odzyskały średnio 52 proc. klientów sprzed okresu pandemii.

2,7 mln Polaków w galeriach handlowych to 52% ruchu, jaki był analogicznie w poniedziałki w styczniu i lutym w tych obiektach przed wprowadzeniem ograniczeń.

W małych parkach handlowych poza dużymi miastami spadki ograniczyły się do ok. 20% ruchu. Z kolei centra handlowe w dużych miastach straciły najwięcej - w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu spadki wyniosły do 55%.

W pomajówkowy poniedziałek najwięcej klientów odwiedziło Atrium Felicity w Lublinie, Atrium Redutę w Warszawie oraz Tarasy Zamkowe w Lublinie. Popularne były też galerie handlowe zlokalizowane przy dworcach, jak Avenida w Poznaniu, Galeria Katowicka i Złote Tarasy. Jednak we wszystkich tych przypadkach, było to i tak zaledwie połowa normalnego ruchu.