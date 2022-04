Pierwszy kwartał za nami - roszady personalne, tarcza w walce z inflacją, bojkot konsumencki po polsku

Kto zmienił handlowe barwy w tym roku?

Jakie zmiany personalne w firmach handlowych przyniósł pierwszy kwartał 2022 roku? To m.in. roszady w Kauflandzie, Pepco, Eurocashu czy Allegro.

Do zarządu Kaufland Polska dołączyła Laura-Elena Manu. Nowa członkini zarządu jest odpowiedzialna za departament zakupu i strategię marketingową sieci. Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. - Objęcie stanowiska członka zarządu sieci Kaufland w Polce jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Od pierwszych dni pracy staram się dokładnie poznać specyfikę polskiego rynku FMCG, aby działania Departamentu Zakupu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnych klientów. Wierzę, że z tą wiedzą, a także doświadczeniem, jakie zebrałam, pracując już dla naszej spółki w innych krajach, przyczynię się do rozwoju marki Kaufland w Polsce – mówi Laura-Elena Manu, członkini zarządu Kaufland Polska.

W skład zarządu Kaufland Polska wchodzą aktualnie: prezes Gunnar Günther, a także członkowie zarządu: Marcin Łojewski, Ewelina Jarosińska, Adam Madeja, Gabriel Čuka i Laura-Elena Manu.

Pod koniec lutego Grupa Allegro rozpoczęła proces sukcesji prezesa, szukając doskonałego kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą. Obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro.

„Pozostaję w pełni zaangażowany w zespół i firmę oraz skupiony na jej planach. Będę też wspomagał proces wyboru i wdrażania kolejnego prezesa, który z pewnością wprowadzi Allegro na nowe wyżyny” – powiedział Francois Nuyts. „Allegro realizuje swój potencjał jako jedna z największych spółek giełdowych w Polsce i szykuje się do rozwoju na arenie międzynarodowej. Daje mi to poczucie niesamowitej dumy z organizacji, którą cały Zespół budował i buduje. Sam proces zmiany na moim stanowisku dopiero się zaczyna, a ja zostaję na miejscu, by wspierać wszystkie przełomowe projekty, które Allegro wdraża.” Nuyts jest prezesem Allegro od sierpnia 2018 roku.

Z początkiem lutego 2022 na czele MediaMarktSaturn Polska stanął Andrzej Jackiewicz, który na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Alpaya Günera. Nowy CEO współpracuje z gigantem elektroniki użytkowej już od jesieni ubiegłego roku.

Nowy prezes będzie kontynuował strategię rozwoju omnichannel sieci MediaMarkt i umacniał jej pozycję na polskim rynku. Do polskiego oddziału firmy dołączył już w listopadzie 2021 roku, by uczestniczyć w procesie kompleksowego wdrożenia i zapewnić płynną zmianę na stanowisku. Ten proces właśnie się zakończył i Andrzej Jackiewicz objął z początkiem lutego br. stery zarządu, w skład którego wchodzą również Onur Dogay na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Handlowych (COO) oraz Wojciech Wieroński jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansów (CFO).

- Cieszę się, że 2022 rok zaczynam we współpracy z MediaMarktSaturn, europejskim liderem na rynku elektroniki użytkowej. Postępująca digitalizacja i rosnące wymagania konsumentów w tym zakresie stanowią ogromny potencjał do rozwoju naszej strategii omnichannel. Chcemy być pierwszym wyborem dla użytkowników nowych technologii, dlatego we wszystkich kanałach sprzedaży będziemy wzmacniać pozytywne doświadczenia klientów, nawet tych najbardziej wymagających. W celu realizacji naszych zamierzeń niezwykle istotne będzie strategiczne partnerstwo z kluczowymi dostawcami – podkreśla Andrzej Jackiewicz, nowy prezes zarządu MediaMarktSaturn Polska.

1 lutego br. Marina Dubakina przejęła obowiązki Karin Sköld wynikające z członkostwa w zarządzie IKEA Retail w Polsce. Karin Sköld objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. operacyjnych w Grupie Ingka.

„Jestem głęboko przekonana, że doświadczenie w handlu detalicznym i pasja do tworzenia lepszego życia dla wielu ludzi, którymi wyróżnia się Marina, będą stanowić istotną wartość, umożliwiającą dalszy rozwój IKEA Retail w Polsce. Cieszę się, że na moim nowym stanowisku w Grupie Ingka nadal będę odpowiedzialna za działalność IKEA Retail w Polsce, która jest tak bliska mojemu sercu” – mówi Karin Sköld, dotychczasowa Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. Karin obejmuje funkcję w Grupie Ingka, w ramach której będzie odpowiadać za kilka kluczowych dla IKEA rynków: oprócz Polski będzie to m.in. Szwecja, Hiszpania oraz jeden z największych rynków – Stany Zjednoczone.

Nowa członkini zarządu IKEA Retail w Polsce, Marina Dubakina, dołączyła do IKEA ponad 18 lat temu i ma bogate doświadczenie w strukturach firmy. Swoją przygodę z IKEA rozpoczęła w Rosji, gdzie ostatnią funkcją, jaką pełniła, było stanowisko Dyrektorki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2014 r. zdobywała doświadczenie w Szwecji, rozwijając się jako asystentka Prezesa Zarządu Grupy Ingka. Następnie pracowała jako Dyrektorka Regionu w Barcelonie, a w 2021 r. przeprowadziła się do Polski, gdzie objęła stanowisko Dyrektorki Regionalnej w IKEA Retail odpowiedzialnej za sześć lokalnych rynków w ramach Regionu Zachodniego.

Zarząd Eurocash S.A. poinformował, że 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego.

Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash. Stolarczyk w latach 1998 - 2007 roku pracował w Accenture jako dyrektor zarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 - 2013 był członkiem zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za operacje, IT i łańcuch dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 - 2016 Dariusz Stolarczyk był członkiem rady nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018 r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki.

Tomasz Polański objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash. Polański od 2009 r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako dyrektor generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl.

Pod koniec stycznia dyrektor generalny Pepco Group Andy Bond poinformował o zamiarze ustąpienia ze stanowiska z końcem marca z powodów zdrowotnych. Rada dyrektorów powołała Trevora Mastersa, obecnie dyrektora operacyjnego i dyrektora zarządzającego Pepco, na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego, począwszy od końca marca 2022 r.

Andy Bond pozostanie doradcą zarządu do końca bieżącego roku finansowego. Bond w Grupie Pepco przepracował dziesięć lat, z czego siedem lat na stanowisku dyrektora generalnego.

Styczeń pod znakiem inflacji, przygotowań do tarczy i kary nałożonej na Kaufland

Styczeń 2022 upłynął w handlu pod znakiem inflacji i przygotowań do jej zahamowania poprzez tarczę antyinflacyjną i zerowy VAT na żywność.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w grudniu 2021 r. do 8,6% r/r wobec 7,8% w listopadzie. Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2000 r. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (8,6% r/r w grudniu wobec 6,4% w listopadzie), która podniosła inflację o 0,6 pkt. proc. Jednocześnie była to najwyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych od maja 2011 r.

Rząd postanowił walczyć z inflacją m.in. poprzez tarczę antyinflacyjną. Postanowiono, że od lutego br. VAT na wybraną żywność w Polsce ma być zerowy. Czy dzięki temu robimy tańsze zakupy? Według ekspertów z branży retailowej, czasowe obniżenie stawki podatku VAT na żywność z 5% do 0% nie spowoduje widocznej ulgi w portfelach konsumentów. Nie brakowało również odważniejszych opinii, że na przykład producenci i sieci handlowe potraktują to rozwiązanie jako dodatkową możliwość odrobienia różnego rodzaju strat.

– Generalnie Polacy nie odczują tej zmiany. Firmy potraktują to jako możliwość odrobienia marży, którą tracą, ponosząc najróżniejsze koszty stałe i dodatkowe zobowiązania na rzecz państwa. Małe biznesy na pewno tak zrobią, bo ledwie dyszą, chociażby ze względu na rytmiczne podnoszenie wynagrodzenia minimalnego. Duże firmy być może skorzystają, ale to też nie będzie żadna rewolucja. Jednak nie należy się spodziewać, że coś, co kosztuje np. 40 zł, nagle potanieje o 10 czy nawet 5 zł. Jeśli już, to będą to zmiany groszowe, które oczywiście przykryje rosnąca inflacja – komentował Andrzej Maria Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Stawką 5% objęto ok. 2/3 produktów żywnościowych

W styczniu prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od lutego. - Zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów - mówił Tomasz Chróstny.

Sprzedawcy wskazywali, że rządowa obniżka VAT na żywność z 5 na 0 proc. to dla sieci handlowych wyzwanie organizacyjne związane ze zmianą ustawień w kasach oraz zmianą cenówek na półkach sklepowych. Koszt zmiany w jednym urządzeniu może wynieść nawet 180 zł.

Co jeszcze wydarzyło się w styczniu? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki.

Zdaniem urzędu spółka Kaufland Polska Markety wymagała od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową. Ponadto wprowadzała konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw.

Ukarana sieć zdecydowała się w styczniu na podwyżki wynagrodzeń pracowników. W związku z planowaną ekspansją sieć podała, że stworzy także kolejne miejsca pracy i przeznaczy na ten cel ok. 11 mln zł. Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto. Po podwyżce, która miała obowiązywać od 1 marca 2022 r., osoby pełniące tę funkcję otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia obejmą też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach.

Jakie jeszcze fakty handlowe poznaliśmy na początku roku?

Pod koniec miesiąca dowiedzieliśmy się, że Chorten i Pro-Detal łączą siły. Dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie to województwa, które obejmie swym zasięgiem nowa spółka Chorten PD. Powstała dzięki zacieśnieniu współpracy Grupy Chorten i Pro-Detalu. Od stycznia operatorem ponad 160 sklepów, które dotąd działały pod skrzydłami Grupy Chorten i Pro-Detalu, jest nowa spółka z siedzibą w Warszawie. Jej prezesem został Wojciech Zawieja, prezes zarządu Pro-Detalu, a wiceprezesem – Sylwia Olechno, członek zarządu Grupy Chorten i jej dyrektor generalna. Współpraca pomiędzy dwoma organizacjami kupieckimi trwała już od 2020 roku, a wszystkie placówki handlowe mogły korzystać z warunków handlowych wynegocjowanych przez Grupę Chorten u producentów.

Luty: Branża wspiera Ukraińców, uszczelnione niedziele, wydarzenia w Eurocashu i Żabce

Ostatnie dni lutego skoncentrowały naszą uwagę na konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Jak każda wojna, również i ta ma wpływ na sytuację ekonomiczną Europy oraz Polski. Branża handlowa zadeklarowała wsparcie oraz domagała się ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

W nocy z 23 na 24 lutego w związku z inwazją Rosji na Ukrainie wprowadzony został stan wojenny. W ramach solidarności z narodem ukraińskim organizacje handlowe zadeklarowały chęć udzielenia pomocy uchodźcom z terenów ogarniętych wojną w formie zapewnienia miejsc pracy i środków do życia, jak również wsparcie w zakresie aklimatyzacji w naszym kraju.

W obliczu wszczęcia przez Federację Rosyjską konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu wystosowały wspólny apel do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia obywatelom Ukrainy zarówno tym przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i ukraińskim uchodźcom napływającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Przedstawiciele branży podkreślili konieczność wprowadzenia przez polski rząd ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

Przedstawiciele rządu mówili o poluzowaniu zakazu handlu w niedziele. Podano, że w woj. podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe będzie otwarcie sklepów w niedzielę. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski uchodźcami, mamy w Polsce stan "wyższej konieczności, w którym potrzebne jest uruchomienie danego rodzaju działalności”. - Chcemy dać jasny sygnał, że - jeśli chodzi o otwieranie w tych miejscach sklepów, które w niedzielę powinny być zamknięte - tego typu działania nie będą karane - dodał.

Sytuacja u naszych sąsiadów wpłynęła na biznesy polskich spółek na rynek ukraińskim. Wszystkie oddziały stacjonarne CCC zostały zamknięte, a transporty wstrzymane w związku z wprowadzonym stanem wojennym. Firma jest obecna na rynku ukraińskim w modelu franczyzy. Ukraina odpowiada za ok. 1 proc. obrotów spółki, a Rosja - ok. 2 proc.

Tegoroczne plany rozwojowe LPP na Ukrainie na ten moment zostały anulowane - przekazało biuro prasowe firmy będącej właścicielem m.in. marek Reserved i Sinsay. Rynek ukraiński odpowiada orientacyjnie za 6 proc., a rosyjski - za 20 procent całości obrotu spółki. W lutym placówki w Rosji nadal funkcjonowały.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oświadczyła, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę wstrzymuje obsługę rosyjskich inwestycji i inwestorów działających na terenie Polski. Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zerwanie stosunków biznesowych z firmami zarejestrowanymi w Rosji i Białorusi oraz zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. Jej zdaniem "w ten sposób możemy osłabić agresora".

Na forach dotyczących zakupów w rosyjskiej sieci Mere, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, zaczęły się pojawiać wpisy: ”nie wyobrażam sobie, aby ktoś tam robił zakupy po 24 lutego", " nie wspomagamy rosyjskiej gospodarki". Dotychczas kupujący chwalili sieć za niskie ceny, choć mieli zastrzeżenia do jakości czy do wyglądu sklepów sprzedających towar prosto z palet oraz braków towaru na półkach.

Co jeszcze przyniósł luty? 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Na początku ze statusu placówki pocztowej korzystały głównie sklepy franczyzowe, z czasem - wszyscy liczący się gracze, włączając w to również sieci DIY. Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła również określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa ustawą, a życie życiem. Pokazała to pierwsza niedziela po uszczelnieniu zakazu. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwa inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika. W placówce Intermarche w Cieszynie miała nawet miejsce interwencja policji, bo w lokalu sprzedawano alkohol. Właściciele sklepu mogą odpowiadać za złamanie zapisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą alkohol nie może być sprzedawany w obiektach transportu publicznego. Interwencja miała miejsce na wniosek handlowej Solidarności. Market w Cieszynie zrezygnował z opcji „dworzec” i tydzień później był już wypożyczalnią sprzętu sportowego.

Co na to sama Grupa Muszkieterów? - Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele - odpowiedziało w lutym biuro prasowe.

Co jeszcze wydarzyło się w branży? Pod koniec lutego ukazało się rozporządzenie covidowe, które zniosło większości obostrzeń. Przestały obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostały otwarte dyskoteki i kluby. Nadal miał obowiązywać nakaz noszenia maseczek w miejscach, gdzie trudno zachować dystans.

Luty przyniósł także zmiany w giełdowym Eurocashu. Zarząd firmy poinformował, że Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego. Rui Amaral i Noel Collett są poza zarządem spółki. Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny, a Tomasz Polański odpowiada za segment hurtowy. – Tomasz Polański zna wszystkie aspekty biznesu hurtowego Grupy Eurocash. Pod jego nadzorem Eurocash Dystrybucja znacząco zwiększyła swoją sprzedaż i wkład do wyniku netto, również poprzez sprawnie przeprowadzoną integrację z innymi hurtowymi jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Tomasz odpowiadał również za transformację sprzedaży hurtowej, poprzez platformę eurocash.pl, która jest dziś największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym, z ponad 5 mld zł sprzedaży. Z kolei Dariusz Stolarczyk, jako dyrektor zarządzający Eurocash Serwis, nie tylko prowadził największą pod względem przychodów jednostkę grupy, ale również dynamicznie ją rozwijał poprzez zdobywanie kolejnych udziałów w rynku i zbudowanie nowoczesnej organizacji sprzedażowej. Wdrożył również liczne projekty, które znacząco poprawiły efektywność łańcucha dostaw – wskazał Paweł Surówka, nowy prezes zarządu Eurocash.

1 lutego zarząd Eurocash przekazał opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 24 września 2021 r. zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli wstępne niewiążące oferty.

Oferty dotyczą wejścia kapitałowego do spółki lub wybranego segmentu jej biznesu w związku z rozważanymi opcjami rozwoju Grupy Eurocash i w celu dalszego prowadzenia rozmów spółka postanowiła udostępnić oferentom i ich profesjonalnym doradcom możliwość zbadania stanu finansowego i prawnego Grupy Eurocash lub jej wybranych segmentów.

Jako pierwsi podaliśmy, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe. Jak dowiedzieliśmy się, Maxima Grupe mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.

W lutym nie próżnowała również Żabka. 10 lutego br. został otwarty 8000. sklep sieci w formule Żabka Smart. Placówka zlokalizowana jest na terenie Sierakowa.W sklepie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorcy i sprzedawców.

Żabka Nano to z kolei bezobsługowe placówki, które mogą powstawać w różnorodnych lokalizacjach. Dotychczas powstały m.in. w sklepie Decathlon, klubie fitness Zdrofit, a także w GIGAmarkecie Leroy Merlin przy Al. Jerozolimskich 244 w Warszawie.

Grupa zdecydowała się także na inwestycję w start-up Mięsna Paczka, który chce dostarczać konsumentom prawdziwie ekologiczne mięso z certyfikowanych polskich hodowli.

Marzec: Leroy Merlin, Auchan i Decathlon pod pręgierzem krytyki. Zapowiedzi poważnego wstrząsu na rynku żywności

Marzec upłynął pod znakiem opuszczania rosyjskiego rynku przez firmy handlowe. Ci, którzy zdecydowali się tam pozostać, sporo zaryzykowali. Mamy do czynienia, przynajmniej w Polsce, z bezprecedensowym bojkotem konsumenckim, który zogniskował się głównie na sieci Leroy Merlin.

Jeszcze w lutym, od razu po wybuchu wojny, wiele sklepów w Polsce zaczęło wycofywać z obrotu produkty rosyjskie i białoruskie. Z każdym dniem przybywało informacji o firmach, które opuszczają bądź zawieszają swoją działalność w Rosji. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na taki krok. Najbardziej medialnie nośne było pozostanie w Rosji francuskich sieci: Auchan, Leroy Merlin i Decathlon. W Polsce konsumenci przystąpili do zmasowanego bojkotu tych szyldów. 24 marca sieć Leroy Merlin poinformowała, że wstrzymuje inwestycje w Rosji, a Decathlon podał, że zawiesił działalność w tym kraju. Auchan jednak zostaje przy swoim i obwieszcza, że nie opuści rynku rosyjskiego.

W marcu polski rynek pracy zaczął otwierać się dla Ukraińców uciekających przed wojną. Rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada m.in. możliwość podjęcia pracy w Polsce przez ukraińskich uchodźców i ustanowienie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy bez opieki dorosłego. W ustawie zagwarantowano obywatelom Ukrainy dostęp do polskiego rynku pracy i rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić - za pośrednictwem praca.gov.pl - właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń - na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Jak zapisano w ustawie, obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Branżą, która chętnie zagospodaruje Ukraińców jako pracowników i konsumentów jest oczywiście handel. Żabka ruszyła z platformą z ofertami pracy. Z kolei Lidl wybrane ogłoszenia rekrutacyjne ma publikować także w języku ukraińskim.

- Według firm Element i Grant Thornton, w Polsce było w lutym b.r. 589 tysięcy wakatów, nie licząc kilkunastu tysięcy ofert Urzędów Pracy. W samym handlu brakowało 17 tysięcy kasjerów i sprzedawców. Także według danych GUS i Personnel Service istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników firm handlowych i przetwórstwa spożywczego. Dziesiątki tysięcy kobiet może znaleźć zatrudnienie w centrach logistycznych do obsługi e-commerce czy firmach spożywczych, które ze względu na wojnę przeżywają boom. Można by zatem spodziewać się, że firmy handlowe uwzględnią możliwość zatrudnienia uchodźczyń z Ukrainy w swoich strategiach HR i działaniach rekrutacyjnych. W dalszej perspektywie jest otwarcie zawodów tradycyjnie zmaskulinizowanych, przede wszystkim kierowców, na zatrudnianie kobiet. Nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy przyspieszą te zmiany - mówił w rozmowie z nami Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightowej 4CF.

Wojna w Ukrainie będzie miała bardzo silny i szeroki wpływ na ceny żywności także w Polsce. Analitycy Credit Agricole prognozują, że inflacja w samej tylko kategorii żywności zwiększy się w 2022 r. do 9,2 proc. wobec 3,2 proc. w 2021 r. Analitycy banku zwracają uwagę, że wojna w Ukrainie jest szczególnie istotna z punktu widzenia ścieżki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Według nich konflikt zbrojny będzie oddziaływał na ceny żywności poprzez kilka kanałów. Po pierwsze bank spodziewa się silnego wzrostu cen zbóż i roślin oleistych, ze względu na duże znaczenie Ukrainy w światowym eksporcie w tych kategoriach. Zwrócono uwagę, że znajdzie on odzwierciedlenie w wyższej dynamice cen w pieczywa i produktów zbożowych a także olejów i tłuszczów.

Credit Agricole wskazuje ponadto, że wyższe ceny zbóż i roślin oleistych doprowadzą do wzrostu cen pasz, co będzie podbijać ceny produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, produkty mleczne czy jaja.

Wojna w Ukrainie poprzez wzrost cen gazu spowoduje też dalszy wzrostu cen nawozów. Wyższe ceny nawozów również będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnienia opisanego wyżej mechanizmu. Obserwowany obecnie silny wzrost cen ropy naftowej będzie zwiększał wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw, dodatkowo podbijając ich ceny.

W ostatnich dniach te prognozy potwierdził Andrzej Duda. Prezydent powiedział: „Nie ma żadnej wątpliwości, że wstrząs na światowym rynku żywności wynikający z wojny na Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję będzie bardzo poważny”.

Przypomniał, że w ostatnim czasie przeszliśmy pandemię COVID-19, która wywołała cały szereg negatywnych skutków gospodarczych i która spowodowała w wielu aspektach wzrosty cen, inflacji, zawirowania na rynkach światowych, finansowych, ale także na światowych rynkach rolnych. Jak mówił, w ciągu ostatnich miesięcy mamy do czynienia także z "ogromnymi wzrostami cen energii" oraz wzrostami cen gazu.

Prezydent zauważył, że "na to wszystko nałożyła się wojna na Ukrainie, a także konieczna polityka, która musiała być poprowadzona wobec agresora, czyli wobec Rosji". "A więc polityka sankcyjna, która spowoduje w efekcie drastyczne ograniczenia handlowe z Rosją z jednej strony, ale z drugiej strony także spowodowuje w wielu aspektach na pewno niemożliwość przez Rosję prowadzenia sprawnej także i produkcji rolnej" - tłumaczył.

Co jeszcze przyniósł marzec? Podpisano umowę o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. - To pozwala nam sfinalizować proces, prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania Polskiego Holdingu Spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze - powiedział wicepremier Jacek Sasin.KGS tworzyć ma 15 spółek wiodących w produkcji żywności.

W marcu poznaliśmy również wyniki Biedronki, Dino i Grupy Muszkieterów za ubiegły rok. Sprzedaż tej ostatniej w Polsce wzrosła o 11,3 proc. Sieci Intermarché, Netto, Bricomarché i Bricorama, osiągnęły w 2021 r. sprzedaż na poziomie 35,3 mld euro, co stanowi wzrost o 1,8%. Uwzględniając sprzedaż paliw, obroty wzrosły o 7,2% do 45,3 mld euro.

W 2021 r. sieć sklepów spożywczych Dino kontynuowała rozwój geograficzny, otwierając 343 nowe markety na terenie całego kraju. W efekcie, na koniec 2021 r. sieć liczyła 1815 marketów, a jej roczne obroty wzrosły o 32%. Zysk operacyjny wyniósł 1,024 mld zł i był o 22,2 proc. wyższy niż w 2020 r. Zysk netto wzrósł o 25,1 proc. do 805,3 mln zł.Łączne nakłady inwestycyjne Dino Polska przeznaczone na rozwój wyniosły w minionym roku 1,35 mld zł, a narastająco, za ostatnich 5 lat osiągnęły poziom 4,4 mld zł.

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, osiągnęła 20,889 mld euro przychodów (wzrost o 8,3 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 463 mln euro (wzrost o 48,3 proc.). W 2022 firma planuje przeznaczyć 850 mln euro na inwestycje. Otworzyć 130 Biedronek i zmodernizować ok. 350 z nich. W przypadku Hebe firma zakłada uruchomienie 30 sklepów. EBITDA Biedronki w 2021 roku wyniosła 1,339 mld euro wobec 1,252 mld euro rok wcześniej. Przychody w złotych wzrosły o 11 proc., a w euro sprzedaż wzrosła o 8 proc. rdr do 14,5 mld euro. Firma wprowadziła do sprzedaży 200 nowych produktów marek własnych.