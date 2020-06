Pierwszy miesiąc sprzedaży po kwarantannie: Spadki sięgają nawet powyżej 50 proc.

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług podsumowały pierwszy miesiąc działania w nowych realiach po rozluźnieniu kwarantanny. Spadki odwiedzalności punktów oraz sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku sięgają nawet powyżej 50%.





Porównując okres 4 maja - 3 czerwca 2020 vs. 6 maja - 5 czerwca 2019 spadek odwiedzalności w Warszawie wyniósł 51,8 proc., a w pozostałych miastach Polski 47,7 proc.

„Podsumowanie pierwszego miesiąca funkcjonowania w nowej rzeczywistości wypada pesymistycznie. Spadki sprzedaży są bardzo wysokie. Mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż przed pandemią i podkreślamy paląca potrzebę dostosowania wysokości czynszów do naszych możliwości. W tej chwili członkowie ZPPHiU prowadzą indywidualne rozmowy z centrami handlowymi i nadal próbują perswadować rozwiązania adekwatne do realiów. Wzywamy do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie. To pozwoli nam wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas i wrócić do „nowej normalności” w bezpieczniejszej przyszłości ” – podsumowuje sytuację Zarząd ZPPHiU.

„Mam wrażenie, że przestaliśmy zauważać szerszy kontekst sytuacji, o której rozmawiamy. Nasza intencją są rozmowy nie tylko o czynszach za maj czy czerwiec ale ustalenie zasad elastycznej współpracy na przyszłość. Nadal nie zniknęło zagrożenie epidemiologiczne” – zauważa Adam Sowa, właściciel Cukierni Sowa. „Owszem centra handlowe są dzisiaj otwarte a my jako przedsiębiorcy działamy intensywnie ale statystyki zachorowań są coraz wyższe. Można przypuszczać, że rozluźnione w tej chwili obostrzenia dotyczące korzystania ze sklepów, kawiarni czy innych przestrzeni publicznych wrócą z nową siłą. Apelujemy o dostosowanie zawczasu warunków współpracy z centrami handlowymi, które pozwolą firmom handlowym i usługowym przetrwać, niezależnie od scenariusza, jaki napisze nam epidemia” – konkluduje Adam Sowa.

Do normalności sprzed pandemii koronawirusa jeszcze bardzo daleka droga. Warunki z jakimi przyszło mierzyć się biznesowi wymagają elastycznego podejścia i dostosowania rozwiązań adekwatnie do okoliczności. ZPPHiU po raz kolejny apeluje o konstruktywny dialog pomiędzy najemcami i wynajmującymi oparty na zasadzie równości stron.