PIG: Tarcza Antyinflacyjna jak bon na Black Friday. Oczekujemy systemowych działań

Obawiamy się, że żadną tarczą nikt nie zamierza obejmować przedsiębiorców, więc to my będziemy „sponsorami” kolejnych pomysłów rządowych – ocenia PIG.

Przedsiębiorcy chwalą pomysł obniżenia cen paliwa i VAT na niektóre produkty.

Projekt wsparcia gospodarki powinien być na tyle kompleksowy, by nie ograniczać go do dosypywania niektórym pieniędzy, a do zmian, które spowodują, że ceny zaczną spadać - uważa PIG.

Kto zapłaci za Tarczę?

Przypomnijmy, w czwartek rząd przedstawił założenia Tarczy Antyinflacyjnej. Zakłada ona obniżkę akcyzy na paliwo, obniżkę podatku VAT na gaz i energię elektryczną oraz dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

Komentarz Północnej Izby Gospodarczej odnosi się do doniesień medialnych na temat Tarczy, pojawiających się jeszcze przed oficjalną publikacją założeń tego programu.

- Tarcza Antyinflacyjna w kształcie znanym nam z nieoficjalnych doniesień medialnych jest kolejnym programem społecznym, który można wpisać do jednego pasma z programami typu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”. Będą tacy, którzy na tym skorzystają i będą tacy, co będą musieli za to zapłacić. Obawiamy się, że żadną tarczą nikt nie zamierza obejmować przedsiębiorców, więc to my będziemy „sponsorami” kolejnych pomysłów rządowych. Inflacja rzeczywiście dramatycznie rośnie, podobnie jak ceny, energii, surowców czy koszty pracy. Pracodawcy z przerażeniem patrzą na rok 2022 i na to, że żadne systemowe rozwiązania nie zakładają poprawy naszego funkcjonowania – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zgodnie z danymi GUS w październiku 2021 dynamika wzrostu cen produkcji w przemyśle wyniosła 11,8% wobec 10,2% we wrześniu. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwa i wydobywania tj. o 23%. Podobnie wysoki wzrost cen produkcji nastąpił m.in. na rynku metali - o 40%.

Tarcza Antyinflacyjna nie może być kolejnym programem socjalnym

Przedsiębiorcy komentują także pomysł obniżki VAT na niektóre produkty i obniżenie marży rafineryjnej, co spowoduje obniżenie cen paliwa czy wprowadzenie bonów energetycznych.

- Pomysł wydaje się być dobry, bo inflacja zbliża się do 7%, a w niektórych sektorach przemysłu odczuwalna jest znacznie wyżej. Przedsiębiorcy odczuwają silnie wzrost kosztów cen paliwa, prądu gazu czy surowców produkcyjnych. Wszystkie zmiany ujmowane są w przyszłorocznych budżetach operacyjnych, co może przekładać się na kolejne wzrosty cen po nowym roku – przyznają przedsiębiorcy.