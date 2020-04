PIH apeluje o zwolnienie z naliczania VAT-u na produkty przekazane jako darowizny

Polska Izba Handlu ponownie apeluje do Ministerstwa Finansów z prośbą o zwolnienie z naliczania VAT-u na produkty przekazane jako darowizny.

– W związku z epidemią koronawirusa wiele osób i organizacji znalazło się w trudnej sytuacji. Są też chętne firmy, które mogą im pomóc i przekazać produkowane przez siebie artykuły. Niestety problemem jest polskie prawo – przedsiębiorcy muszą zapłacić VAT od darowizn – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH.

Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są niewystarczające. W przypadku darowizn z podatku zwolnione są tylko wyroby łatwo psujace się i niektóre IT. Ostatnio zwolniono także te przeznaczone do walki z COVID, ale przekazywane tylko dwóm organizacjom państwowym (Agencja Rezerw Materiałowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych) oraz szpitalom zakaźnym. Procedowane są także zmiany – 0% VAT za przekazanie laptopów lub tabletów placówkom oświatowym i charytatywnym do 30 czerwca.

- Dlaczego dzieci nie mogłyby otrzymywać takiej pomocy cały czas, nie tylko teraz? Dlaczego dotyczy to tylko wybranych produktów? - pyta PIH i wymienia:

· Firma, która chce oddać maseczki, rękawiczki lub naczynia kuchenne do DPS, musi zapłacić VAT od darowizn.

Przeczytaj także: Godziny dla seniorów dezorganizują pracę w sklepach spożywczych

· Firma, która chce oddać środki czystości lub zabawki, książki i ubrania do domu samotnej matki, musi zapłacić VAT od darowizn.

· Firma, która chce oddać środki higieny osobistej lub koce i pościel do hospicjów, musi zapłacić VAT od darowizn.

– Takie absurdalne przykłady można by mnożyć. Problem istniał od zawsze, ale pandemia tylko go uwypukliła i pokazała absurdalność przepisów, że bardziej opłaca się wyrzucić niż oddać. Niestety

dotychczasowe rozwiązania nie wyczerpują ogromu potrzeb z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, którzy chcą pomagać. Niestety też potrzeby te nie znikną z chwilą odwołania pandemii, dlatego potrzebne jest zwolnienie z VAT darowizn wszelkich produktów i bezterminowo – dodaje Maciej Ptaszyński.