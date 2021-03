PIH: Dzieci handlowców w lockdownie powinny móc korzystać z przedszkoli i żłobków

W okresie 29 marca – 9 kwietnia 2021 żłobki i przedszkola zostały zamknięte, fot. shutterstock

Obostrzenia mające przeciwdziałać trzeciej fali COVID-19 zakładają zamknięcie w okresie 29 marca – 9 kwietnia 2021 żłobków i przedszkoli z wyjątkiem tych przyjmujących dzieci medyków oraz funkcjonariuszy służb państwowych. PIH apeluje o uwzględnienie w tych wyłączeniach także dzieci pracowników handlu.

"W związku z faktem, iż najnowsze wprowadzone obostrzenia mające przeciwdziałać trzeciej fali COVID-19 zakładają zamknięcie w okresie 29 marca – 9 kwietnia 2021 żłobków i przedszkoli z wyjątkiem tych przyjmujących dzieci medyków oraz funkcjonariuszy służb państwowych, Polska Izba Handlu najszersza reprezentacja handlu detalicznego w Polsce zwraca się z apelem o uwzględnienie w tych wyłączeniach także pracowników handlu.

Pracownicy handlu są niezbędni, by zapewniać społeczeństwu dostęp do żywności i produktów pierwszej potrzeby, od których zależy funkcjonowanie społeczeństwa i pośrednio kraju. Eliminacja funkcjonowania przedszkoli i żłobków dla tej grupy zawodowej automatycznie wpłynie na dyspozycyjność i gotowość do pracy tysięcy osób zatrudnionych w placówkach handlowych w całym

kraju.

Dlatego też jako reprezentacja handlu liczymy na ponowne przeanalizowanie wyłączeń funkcjonowania przedszkoli i żłobków dla poszczególnych grup zawodowych, w okresie 29 marca – 9 kwietnia i uwzględnienia w nich możliwości zapewnienia dostępu do tych placówek także dzieciom pracowników handlu" - pisze w liście adresowanym do przedstawicieli rządu Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny PIH.