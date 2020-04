PIH: Handel ma świadomość, że to nie czas na myślenie o zwiększaniu zysków

Maciej Ptaszyński, wiceprezes PIH, fot. PTWP

- Chwilowe podwyżki cen niektórych produktów w sklepach, które miały miejsce w połowie marca, to skutek wzrostu cen u producentów. W obecnej sytuacji handel przede wszystkim realizuje misję zapewnienia dostępu do żywności społeczeństwu. Handel ma świadomość, że to nie czas na myślenie o zwiększaniu zysków - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Wiceprezes PIH skomentował także, jak nowe obostrzenia wpływają na handel.

- Wprowadzono nowe obowiązki dotyczące działania sklepów, aby im sprostać niezbędne jest wsparcie instytucjonalne rządu. Wytyczne zakładają m.in. udostępnienie rękawiczek jednorazowych klientom oraz płynów dezynfekcyjnych. Wobec coraz mniejszej dostępności na rynku jednorazowych foliowych rękawic oraz środków odkażających większość sklepów w Polsce może nie być w stanie spełnić tego obowiązku. Mówimy tu o ponad 60 tysiącach sklepów spożywczych na terenie kraju funkcjonujących zarówno w ramach sieci handlowych, jak i handlowców niezależnych. Wszystkie te podmioty, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebują możliwości nabycia tych produktów, co na tę chwilę stanowi coraz większy problem i koszt. Przykładowo cena rękawiczek jednorazowych wzrosła z w ostatnim czasie około 30-krotnie - wskazuje Maciej Ptaszyński.

Sygnały napływające do Polskiej Izby Handlu po kilku pierwszych dniach funkcjonowania rozwiązań tworzących w sklepach godziny tylko dla seniorów pomiędzy 10 a 12, wskazują że jakkolwiek intencje ustawodawcy były w tym wypadku podyktowane względami bezpieczeństwa i troską o osoby starsze, to w praktyce rozwiązanie wymaga w najlepszym razie korekty.

- Obawiamy się niepotrzebnych nieporozumień, które potencjalnie mogą prowadzić nawet do zamieszek przed placówkami detalicznymi. Konfliktowe sytuacje już się czasem pojawiają. Personel sklepu, który pracuje i tak w ciężkiej sytuacji pod ogromną presją, nie ma czasu i możliwości legitymować klientów, a nie każdy chce się dostosować. Nie wiadomo kto ma pilnować porządku przed sklepami. Największy problem dotyczy małych placówek, gdzie nie ma ochroniarzy. Sklep prowadzi zazwyczaj jedna lub dwie osoby, które mają i tak wiele obowiązków. W pełni rozumiemy, że osoby starsze potrzebują wsparcia nie tylko w tym trudnym czasie. Warto jednak się przyjrzeć, jak wprowadzone godziny dla seniorów wyglądają w praktyce. Może to rozwiązanie powinno ewoluować. Być może lepsze byłoby wprowadzenie np. godzin priorytetowych dla osób 65+. Mogłyby wtedy wejść bez kolejki do sklepu i mieć bezwzględne pierwszeństwo przy kasie, aby skrócić ich czas przebywania w sklepie - mówi wiceprezes PIH.