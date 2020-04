PIH: Obecnie nie wydaje się absolutnie możliwa dyskusja na temat zwiększania pensji minimalnej

Maciej Ptaszyński, fot. PTWP

- Obecnie cały wysiłek rządzących, przedsiębiorców i pracowników powinien iść w jednym kierunku – minimalizacji negatywnych skutków kryzysu, utrzymania firm i miejsc pracy, zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw i możliwie szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania biznesu. Nie ma obecnie warunków do wprowadzania nowych obciążeń fiskalnych, a ich nałożenie w obecnej sytuacji gospodarczej wzbudzi głęboki i uzasadniony sprzeciw społeczny - uważa Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Handel zmaga się obecnie z wieloma problemami. Sytuacja jest dynamiczna, a zmiany zachodzą praktycznie z dnia na dzień.

Placówki handlowe ponoszą obecnie ogromne koszty związane z zakupem środków ochrony – takich jak maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny. Polska Izba Handlu już od pierwszych dni epidemii postuluje, aby obniżyć stawkę VAT na te produkty do 0% oraz umożliwić przedsiębiorcom możliwość odliczenia kosztów ochrony stosowanych w sklepach (tj.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) od dochodu. PIH przedstawił tę propozycję Ministerstwu Finansów.

- Obecnie nie wydaje się absolutnie możliwa dyskusja na temat zwiększania pensji minimalnej. W chwili – kiedy firmy zwalniają pracowników, walczą o przetrwanie oraz starają się o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej oraz czekają na jej kolejną edycję, jak również na tarczę finansową, a także co w tym kontekście bodaj najważniejsze na obniżenie składek ZUS – nie ma w o ogóle przestrzeni do dyskusji na temat zwiększania pensji minimalnej. Szczególnie przy tak dużym klinie podatkowym jak w naszym kraju. Wszelkie dyskusje, jak również deklaracje rządzących w tym zakresie, powinny być zamrożone przynajmniej do końca bieżącego roku - uważa Maciej Ptaszyński.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pogorszyła się ogólna sytuacja wielu segmentów handlu jeżeli chodzi o wzrost kosztów. Jednocześnie notują one zwiększony udział transakcji kartą płatniczą względem płatności gotówkowych. - Ta sytuacja przekłada się na wzrost kosztów ponoszonych przez detalistów, wysokość opłat bezpośrednio zależy bowiem od liczby transakcji kartowych. Przykładowo, w przypadku małych sklepów, wydatki ich właścicieli związane z transakcjami kartowymi wzrosły o kilkaset złotych miesięcznie na jedną placówkę. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest związany m.in. z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla handlu detalicznego w związku ze stanem epidemicznym. Jak pokazują dane Forum Konsumentów, w przypadku 40 proc. klientów ograniczenie płatności gotówkowych jest związane z obawą przed koronawirusem. Branża spodziewa się, że obecna sytuacja wpłynie na długoterminowy trend, dlatego niezbędne jest podjęcie rozmów dotyczących obniżenia opłat za transakcje kartowe - wskazuje wiceprezes Polskiej Izby Handlu.