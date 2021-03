PIH: Skrócenie terminów płatności za żywność do 30 dni to zamach na polski handel

Panie Prezesie, tyle zmartwienia o koncerny międzynarodowe, bardzo dobry pomysł szczególnie powinien być jeszcze krótszy i pewnie bedzie dla produktów superfresh, czekamy na to. PL ryne zdominowany przez koncerny zagraniczne a np. w Niemczech nie i tam są 30 dnoiwe terminy płatności niższe marsze i w związkuztym niższe ceny. Panie Prezesie nie ma takich marż handlowych u naszych sasiadów i proszę to sobie zapamietac. Nie zna Pan jak to wszystko funkcjonuje a ta wypowiedz to kompromitacja. Polski Rynek jest podzielony dość skutecznie na dwóch graczy, jeden płaci 30 dni a drugi min 60 dni, dlaczego tak ma być? Dostawcy dostarczają produkty żywnościowe o rożnych terminach przydatności do spożycia od jeednego do 8, 12, 18, dni, dwa, trzy razy w tygodniu lub więcej nawet w niedzielę. 8 tyg. x 3 dostawy tj. 32 dostawy do pierwszego przelewu jak dobrze pójdzie! Urząd Ochrony jest od tego aby obserwował i korygował takie anomalia. Tak zwanym 'nowoczesnym handlem" w Polsce zajmuję się od pierwszego hipera i pierwszych dyskontów jakie powstawały u nas, proszę o trochę pokory w takim płaczu , koncerny międzynarodowe mają nieograniczone możliwości., ustawianiu swoich relacji biznesowych. Moja wiedza pozwala mi na pełną charakterystykę, tym bardziej że mam wcześniejsze doświadczenia funkcjonowania sektora sprzedaży w D, NL, DK i innych.

MAF 2021-03-09 12:42:23

Święte słowa, ale jedna uwag - nawet najbardziej międzynarodowe koncerny sa częścia krajowego obrotu gospodarczego i podporą eksportu. Zarabiaja? - OK, to przecież biznes, bez tego juz ich by tu nie było i byłaby bieda, dla producentów głównie,a pośród nich dla rolników. Zatem Drogi Maćku- Prezesie, zgadzam się z teza, że wymachiwanie sabla pt. przewago kontraktowa to absurd, ale nie kierowałbym tarczy tak mocna tylko wstrone krajowych małych firm handlowych, bo przecież one tez nie działają w pojedynke, a niezależne to nawet nie 10% rynku. Trzeba bronić sektora, jego potencjału zakupowego i tak trudno osiąganej przez lata skali i sprawności. Bowiem takie pomysły jak te 30dni wykończą najpierw słabych, a potem mocnych, bez względu na paszport udziałowców. Kapitałowi zagranicznemu trzeba patrzec na ręce, oczywiście, ale to nie może być chłopiec do bicia, szczególnie , gdy władza szuka takich chłopców, bo to sie dobrze komunikuje i przekłada na poparcie prostych umysłów. Osobiście wolniej wchodziłbym w zakręt pochodzenia kapitału, bo jesli ktoś jest tutaj, to po to by zarobić, ale my przy tym zarabiamy więcej, choćby dzięki łąńcuchom dostaw i technologicznym, ważnym tak bardzo przy rozdrobnionym rolnictwie. Pytanie zatem nr 1 - jak wybić z głowy UOKiKowi taki radykalizm rodem z czasów dawno minionych. Przykład z "przedwojny" - poszło w etatyzm i skończyło się wyczyszczeniem przez inwestycje państwowe rynku z kapitału oraz tym wiekszym napływem kapitału obcego. pzdr MAF