PIH za poszerzeniem listy członków rodziny, którzy mogą pomóc w dni objęte ograniczeniami handlu

– Warto przede wszystkim zaplanować ją w taki sposób, aby nie pogorszyła obecnych możliwości funkcjonowania małych sklepów w niedziele niehandlowe lub w miarę możliwości stworzyć warunki do lepszego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów. Dlatego też ewentualne zmiany powinny być przeprowadzone w tym zakresie niezwykle rozważnie – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. – Ważne jest także aby mikro, mali i średni przedsiębiorcy w handlu zachowali możliwość nawiązania walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów, a z tej perspektywy ograniczenie handlu w niedziele jak dotąd okazywało się dla nich wsparciem – dodaje.

Trzy obszary

PIH zwraca uwagę na trzy obszary, które powinny być wzięte pod uwagę podczas prac nowelizacją.

– Liczymy, że nowe przepisy nie utrudnią prowadzenia sklepów przez małych i średnich przedsiębiorców. Aby tak się nie stało przedsiębiorcy prowadzący małe sklepy we własnym imieniu powinni móc skorzystać w dni objęte ograniczeniami z pomocy członków rodziny, którzy chociaż na chwilę będą mogli ich odciążyć. Wskazany w projekcie katalog jest zbyt wąski, nie uwzględnia zróżnicowanych sytuacji życiowych. Dlatego postulujemy, aby poszerzyć listę członków rodziny, którzy mogą pomóc przedsiębiorcy w dni objęte ograniczeniami handlu. Często małe sklepy to biznesy rodzinne, w których chętnie pomagają nie tylko wskazani w obecnym projekcie małżonkowie, rodzice czy dzieci, ale także np. brat lub siostra. Apelujemy o wprowadzenie przepisów, które stworzą małym przedsiębiorcom realną możliwość skorzystania z wyjątków przewidzianych dla nich w ustawie, właśnie poprzez pomoc chętnych członków rodziny – czytamy w komunikacie PIH.

Wydłużenie vacatio legis

PIH proponuje też wydłużenie vacatio legis poprzez wskazanie daty wejścia w życie nowych przepisów na dzień 1 stycznia 2022r. – Jest to głęboko uzasadnione koniecznością dostosowania się przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny do nowego stanu prawnego. Dotyczy to zarówno organizacji pracy w sklepach, gdzie bardzo często stosowane są równoważne normy czasu pracy i dłuższe niż miesięczne okresy rozliczeniowe, a także konieczność niezbędnych zmian w relacjach biznesowych z kontrahentami, w szczególności producentami i dostawcami towarów – argumentuje organizacja.