Pilsner Urquell wystartował z globalną kampanią

Najnowsza kampania Pilsnera podkreśla jego oryginalność, fot. materiały prasowe

Marka piwna Pilsner Urquell rozpoczęła kampanię reklamową, którą pokazuje, że nic nie pobije oryginału. Nawiązując w swoim spocie do popularnego utworu Louisa Armstronga, podkreśla oryginalność oraz autentyczność w najczystszej formie.

Najnowsza kampania Pilsnera podkreśla kluczowy atrybut złocistego piwa, jakim bez wątpienia jest jego oryginalność.

30-sekundowy spot reklamowy, który swoją premierę miał 8 marca br., emitowany jest we wszystkich największych polskich stacjach telewizyjnych. Inspiracją do jego stworzenia był popularny utwór Louisa Armstronga „What A Wonderful World”, który od lat jest odtwarzany przez muzyków na całym świecie. Marka poprzez nawiązanie do jazzowego singla, pokazuje, że częste naśladownictwo nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie, jest miarą prawdziwego sukcesu. Dlaczego? Ponieważ ludzie, pomimo dostępu do wielu zamienników, ostatecznie zawsze wracają do oryginału i choć wielu stara się go naśladować, to nic nie jest w stanie mu dorównać.

Reklama została przygotowana w ramach międzynarodowej kampanii marki. Poza Polską, dedykowana jest także na inne europejskie rynki. Do jej realizacji przesłuchano 50 muzyków, wykonujących w różnych, charakterystycznych dla siebie stylach, jedną z najpopularniejszych piosenek Armstronga.

Emisji reklamy towarzyszą działania digitalowe, za które odpowiada czeska agencja Mustard oraz komunikacja PR prowadzona przez Tailor Made PR.