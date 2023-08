Pinta eksportuje swoje piwo do USA

Formalne przygotowania do eksportu piw z browaru w Wieprzu do USA rozpoczęły się już… w listopadzie 2019 roku. Wtedy doszło do pierwszego kontaktu Pinty z firmą Amtec International of NY Corp., która jest importerem i dystrybutorem polskich piw w USA, w tym wyłącznym importerem piwa „Żywiec”.

Niestety tuż po zgłoszeniu piw do Biura Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (TTB – Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) i uzyskaniu dla każdego z nich Certyfikatu Zatwierdzenia Etykiety (Cola – Certificate of Label Approval) oraz powiadomieniu Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) Stany zaatakowała pandemia, więc importer zawiesił realizację umowy. Później przyszedł kilkukrotny wzrost cen frachtu oceanicznego. Dopiero pod koniec 2022 roku firma Amtec zdecydowała się wrócić do zamówienia z początku 2020 roku. Wtedy okazało się, że ponownego zatwierdzenia wymagają nowe, po rebrandingu z 2021 roku, etykiety Pinty.

Ostatecznie po zebraniu całej wymaganej dokumentacji w czerwcu 2023 roku z Wieprza wyjechał TIR z kontenerem załadowanym niemal 17 000 puszek Pinty. Po przeładunku na pociąg dotarł do Gdańska skąd statkiem przemierzył Atlantyk i z końcem lipca dopłynął do Nowego Jorku.

– Cieszymy się, że po prawie 4 latach od nawiązania kontaktu próbka naszych piw w końcu dotarła do Stanów. Mamy nadzieję, że wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród Polonusów. Mimo że amerykański rynek piwny jest bardzo rozwinięty, to nadal naszym największym atutem jest klasyczne value for money, czyli wysoka jakość za przystępną cenę – mówi Ziemowit Fałat, współwłaściciel i współzałożyciel Browaru Pinta.

Wyboru piw z podstawowej oferty Pinty dokonała firma Amtec. Natomiast zmianę nazwy „Pierwszej pomocy” wymusiło TTB, które uznało, że w USA piwo nie może kojarzyć się z ratowaniem życia. Po szybkiej burzy mózgów ekipa PINTY zdecydowała się przemianować swój Polski Pils na „Dzień dobry!”.

Piwa importowane przez Amtec są dostępne w 27 amerykańskich stanach. Misją firmy działającej od 1995 roku jest przybliżenie Amerykanom najlepszych polskich marek piwa. Oprócz piw z Polski firma dystrybuuje w USA również piwa browarów z Ukrainy, Belgii i Mauritiusu.

Browar Pinta jest największym polskim browarem rzemieślniczym, pionierem piwnej rewolucji w Polsce. W 2022 roku warzone przez niego piwa znalazły odbiorców w 25 krajach.