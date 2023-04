PINTA w długi weekend organizuje PINTÓWKĘ przy grillu

PINTÓWKA zaczyna się już w piątek 28.04 o godz. 11:00 i potrwa do środy 3.05 do godz. 19:00. Od piątku do niedzieli na zwolenników wiosennego zajadania w plenerze będą czekać burgery i frytki belgijskie z food trucka „Kawał Byka”. Natomiast od poniedziałku do środy znad browaru będą rozchodzić się już bardzo swojskie zapachy grillowanych kiełbasek, karczku i pieczonych ziemniaków.

Warunki do relaksu w ogrodowej scenerii zapewnią parasole i leżaki. Będzie też rozstawiony sprzęt do koszykówki i siatkówki oraz tarcza do darta i piłkarzyki. Klimat do zabawy będzie współtworzyć muzyka grana z autorskiej playlist #HoppyCrew.

Dla szukających bardziej poznawczych rozrywek i zaglądania za kulisy produkcji piw rzemieślniczych pionierzy polskiego kraftu przygotowali dodatkowe możliwości zwiedzania browarów PINTA i PINTA Barrel Brewing. W piątek wizyty gości indywidualnych i grup poniżej 10 osób są przewidziane jak zawsze na godz. 10:30 i 12:30. W sobotę przewodnicy zapraszają na 12:30 i 14:00. Browary będą otwarte dla zwiedzających również przez resztę długiego weekendu. Na niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę można już online rezerwować wycieczki na godz. 12:00 lub 14:00. W razie dużego zainteresowania dojdzie trzecia tura o godz. 16:00. Cena biletu jednoosobowego jest taka sama jak przed majówką, czyli 25 zł. Jednak podczas PINTÓWKI bonusem w ramach biletu będą dwa piwa w butelce lub lane, a nie jedno butelkowane.

Już na starcie PINTÓWKI w piątek 28.04 entuzjastów krafu czekają premiery dwóch soczystych piw w stylu IPA: Hazy Discovery New York i Hazy Discovery Dijon. Uruchomiony na PINTÓWKĘ taproom będzie je serwować do środy. Od 1 maja na działce PINTY w Wieprzu będzie można spróbować również najnowszej, majowej PINTY Miesiąca May The Sun Shine, w lekkim i przyjemnym stylu West Coast Pale Ale. Oprócz trzech premierowych piw do 8 kranów taproomu będą podpięte również inne flagowe piwa PINTY z Atakiem Chmielu i PINTA Beskidy na czele.

Od piątku do środy w godz. 11:00-19:00 będzie też otwarty firmowy Sklep w Browarze z bogatym asortymentem PINTY, PINTA Barrel Brewing oraz innych wyrobów rzemieślniczych: m.in. miodów, cydrów i win.

O malowniczą oprawę PINTÓWKI zadbają widoki na wzgórze Grojec i inne szczyty Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Wstęp na imprezę jest wolny. W czwartek, piątek i sobotę od 4 do 6 maja Browar PINTA będzie działać już tak jak przed majówką.