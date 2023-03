Piotr Fronczewski i Marcin Dorociński w mini serialu „Jesteśmy na TY”

– Właśnie spełniło się jedno z moich zawodowych marzeń. Możliwość współpracy z Piotrem przy tak ciekawym projekcie, to nie tylko szalona przygoda, ale też duże wyróżnienie – wyznaje Marcin Dorociński.



W mini serialu z udziałem Piotra Fronczewskiego i Marcina Dorocińskiego widzimy relację opartą na wzajemnym poznawaniu gustów filmowych i muzycznych, preferencji dotyczących podróżowania i aktywności fizycznej. Rozmowy Piotra i Marcina w autentyczny sposób obrazują ponadczasową esencję marki. Znamienna jest również minimalistyczna scenografia.

– Szalenie cieszy mnie spotkanie z Marcinem przy tak miłej okazji. Uchylę rąbka tajemnicy, że to, co jest do oglądania, to bardziej życie niż film. My naprawdę „Jesteśmy na TY” – mówi Piotr Fronczewski.



Cykl 30 i 15-sekundowych filmów „Jesteśmy na TY” jest dostępny w telewizji, w kanałach digital oraz w social media.





Przejdźmy na TY - co to za platforma

Platforma „Przejdźmy na TY” zainicjowała w 2018 roku długofalowy proces zmian w komunikacji marki Tyskie Kompanii Piwowarskiej. Przez pięć lat marka poprzez kampanie reklamowe i niestandardowe działania konsekwentnie pokazywała Polakom wartość przechodzenia na Ty (np. spotkanie Krzysztofa Stanowskiego i Marcina Najmana). Inspirowała do znajomości ponad przedziałami (dwie edycje Tyskiego Pociągu Świątecznego), nawiązywania relacji w przestrzeniach wspólnych takich jak np. winda (instalacja specjalnego baru w jednym z warszawskich bloków) i wiele innych. Kolejnym, wieloletnim etapem rozwoju platformy jest jej odświeżenie i dodanie współczesności. Od 2023 roku „Jesteśmy na TY”.