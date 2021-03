Piotr i Paweł w Starym Browarze zlikwidowany. Zdążył przejść rebranding na SPAR

„ W Poznaniu działa 6 sklepów z logo SPAR i 5 z logo Piotr i Paweł, które czekają na rebranding. W okolicach Poznania, a w okolicach Poznania 5 kolejnych sklepów, które należą do Grupy Piotr i Paweł. Na koniec września 2020 SPAR miał w Polsce 219 placówek.”

Kto to redaguje? 2021-03-03 08:56:49

Szanowna Redakcjo, Artykuł a zwłaszcza jego tytuł wprowadza czytelnika w błąd!Czy jest to celowe działanie? Od maja 2020 roku w Starym Browarze po Piotrze i Pawle działał sklep Eurospar!!! To jaka marka się zlikwidowała? Proszę o rzetelność a nie PR na zlecenie.

Ala lewiatan 2021-03-03 07:36:41

Nie Piotr i Paweł a Spar.



Zlikwidowany bo to nie jest format dla nich, to już pokazał sklep na Blue City w Warszawie.



Sklep 500mkw sali to Max ich możliwości