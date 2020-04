Piotr i Paweł w Suchym Lesie z logo EUROSPAR

14 kwietnia Wasz Sklep SPAR otworzył sklep EUROSPAR w Suchym Lesie w Galerii Sucholeskiej. Sklep powstał w wyniku rebrandingu sklepu sieci Piotr i Paweł i ma 907 m² sali sprzedaży z szeroką gamą produktów.

- W placówce w Suchym Lesie znajdują się m.in.: strefa ze świeżym pieczywem, cukiernia, lada z wędlinami, mięsem, rybami i daniami gotowymi, lodówki z nabiałem oraz świeże warzywa i owoce. W tym trudnym czasie dla gospodarki dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej produktów do naszych sklepów dostarczali polscy producenci – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.



Wasz Sklep SPAR uruchomił usługę SPAR Drive w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu. Usługa zostanie wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce do końca kwietnia. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie obu usług w kolejnych 12 placówkach w maju, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.



Od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności.