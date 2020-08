Piotr i Paweł zamknął sklep w Avenidzie Poznań

Jak wynika z informacji dlahandlu.pl Piotr i Paweł zamknął sklep w Centrum Avenida Poznań. Oznacza to, że Wasz Sklep SPAR zrezygnował z tej lokalizacji.

Obecnie w centrum handlowym nie ma operatora spożywczego. Produkty spożywcze oferują sklepy Dealz, Tchibo i Żabka. Wkrótce ma być znany nowy operator spożywczy, z którym prowadzone są rozmowy.

Ostatnio zamknięto też Piotr i Paweł w Home Park Targówek w Warszawie oraz w Białymstoku przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego. Nie pojawią się w nich placówki z logo SPAR.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 216 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.