Piotr Regulski: RUCH chce inwestować, będziemy iść w stronę rozwiązań autonomicznych

- Jesteśmy firmą, która działa na pograniczu detalu i e-commerce m.in. jako partner logistyczny. Widzimy, ze rynek się zmienia. Nie wiemy ile potrwa pandemia, ale wiemy, że zmieniły się nawyki konsumentów. Staramy się zatem wyjść naprzeciw klientowi i dotrzeć do niego z odpowiednią ofertą. Nie będziemy budować dużych formatów sklepowych, będziemy szli w stronę rozwiązań autonomicznych. Chcemy, aby klienci mogli robić zakupy w naszych placówkach bezobsługowych. Zdajemy siebie jednak sprawę, że jest to drogie rozwiązanie i generuje duże problemy. Obecnie kończymy rozmowy z potencjalnym partnerem tego rozwiązania. W takich placówkach klienci będą mogli kupić wszystkie produkty oprócz używek i mrożonek. Takie technologie to przyszłość handlu. Jak zareaguje konsument ? Tego nie wiemy, ale chcemy to przetestować. Pamiętamy, że obsługa klienta onlinowego musi być na wysokim poziomie - podsumował uczestnik debaty.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że sąd zatwierdził postępowanie układowe RUCHu z wierzycielami. Oznacza to, że przejęcie spółki przez PKN Orlen wchodzi w fazę realizacji. Zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca tego roku. -

Ta decyzja sądu otwiera drogę do realizacji naszych zobowiązań wobec wierzycieli i przejęcia akcji przez Orlen. To dla RUCHu nowe otwarcie. Dzisiaj kluczową sprawą jest dostęp do środków finansowych, a RUCH chce inwestować - dodał Piotr Regulski.

Prezes RUCHu zdradził również, że spółka weszła we współpracę z siecią Lidl w zakresie dystrybucji prasy. - Przyznam, że notujemy nawet trzykrotnie większy wzrost sprzedaży, niż z podobnych formatów sklepowych. Obecnie rozszerzamy pilotaż usługi i liczymy na kompleksową współpracę z Lidlem - dodał Piotr Regulski, członek zarządu RUCH SA.