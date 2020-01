Piotr Stramowski ambasadorem nowej linii produktów WILD WINE

Fot. materiały prasowe

Spółka JNT Group wprowadza do sprzedaży WILD WINE – kolekcję sześciu dedykowanych mężczyznom wysokogatunkowych win szczepowych z Nowego i Starego Świata. 29 stycznia br. w Warszawie firma podpisała umowę z Piotrem Stramowskim, na mocy której aktor został ambasadorem nowej linii produktów.

- Platforma komunikacyjna WILD WINE Męska Rzecz przekonuje, o tym, że picie wina jest ”męskie”, że pasuje do męskich wartości i męskiego stylu życia. Do współpracy w promowaniu produktu zaprosiliśmy Pana Piotra Stramowskiego, uosabiającego nowoczesnego mężczyznę z charakterem - mówi Jakub Nowak, prezes zarządu firmy JNT Group.

WILD WINE to projekt obejmujący wysokogatunkowe, jednoszczepowe wina. Klienci będą mieli do wyboru cztery rodzaje Wild Wine: chilijskie Cabernet Sauvignon, kalifornijskie Chardonnay, argentyńskie Malbec i włoskie Primitivo IGP Puglia, a także wino Wanted Red, czyli pochodzące z Chile Cabernet Sauvignon i skrywające się pod nazwą Wanted White, również chilijskie Chardonnay. Kolekcja została stworzona w ten sposób, by wina odpowiadały life stylowo na różne potrzeby nowoczesnych mężczyzn i pasowały do potraw najchętniej wybieranych przez nich, począwszy od krwistego steka, czy burgera, po pikantne krewetki.

Charakter wina, uosabiającego silnego, niezależnego faceta z charakterem, ale także poczuciem humoru, podkreślają butelki opatrzone oryginalne etykietą z wizerunkiem współczesnego „dzikusa” oraz nazwy Wanted Red, Wanted White i Wild Wine.

Do współpracy w promocji WILD WINE został zaproszony Piotr Stramowski – popularny aktor, którego wizerunek uosabia nowoczesnego, niezależnego, silnego faceta. Roczna umowa z aktorem obejmuje działania w social mediach, komunikację z wykorzystaniem wizerunku Ambasadora w punktach sprzedaży oraz podczas eventów. Działania promocyjne prowadzone będą również w miejscach, gdzie bywa współczesny mężczyzna: studiach tatuażu, czy barber shopach.