PiS pokazuje program. Jakie ma pomysły na sklepy?

9 września PIS opublikował swój program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków". W dokumencie znalazły się zapisy o lokalnych półkach w sklepach czy cyfrowych paszportach żywności.

- Polska stoi przed dziejową szansą. To jest nasz moment na kolejny skok cywilizacyjny. Mimo pandemii, wojny, kryzysu energetycznego i finansowego polska gospodarka nie wypadła z rytmu i nadal idziemy do przodu. Utrzymaliśmy bezrobocie na rekordowo niskim poziomie, a dochody Polaków wróciły na ścieżkę realnego wzrostu. Opanowaliśmy inflację, a z kryzysem radzimy sobie zdecydowanie lepiej niż inne gospodarki europejskie. Wzmocniliśmy sojusze międzynarodowe, a sytuacja geopolityczna na świecie z miesiąca na miesiąc powinna tylko się poprawiać. Najgorsze za nami, a to, co najlepsze – dopiero przed nami. Polska znowu może rozwinąć żagle i rozwijać się jeszcze szybciej. Może to zrobić z dobrym i sprawdzonym gospodarzem na czele. A właśnie takim jest rząd Prawa i Sprawiedliwości - piszą Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

PiS chce paszportów żywności

- Wprowadzimy cyfrowy paszport żywności. Będzie to dostępna dla każdego baza danych, umożliwiająca ustalenie, skąd (kraj, nazwa firmy) pochodzi każdy produkt spożywczy dostępny do kupienia w sklepach wielkopowierzchniowych. Umożliwi to podawanie na paragonach informacji, który produkt pochodzi z Polski, co wzmocni patriotyczne postawy konsumenckie. Wyraźne oznaczenia co do kraju pochodzenia znajdą się również na półkach sklepowych - czytamy w programie PiSu dotyczącym rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Polska żywność w sklepach

- Wprowadzimy program „Lokalna półka”, czyli obowiązek, aby sklepy w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. Dla konsumentów to bardzo ważna informacja. Zyskają na tym nie tylko rolnicy, ale także sieci handlowe, bo zdrowie i zadowolenie ich klientów jest przecież najważniejsze - podano.

PiS wprowadzi definicję franczyzy

- Wprowadzimy także jasną definicję umowy franczyzy. Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców. Wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej - napisano.

Ponadto, PiS pisze, że położy kres nadużyciom przy postępowaniach upadłościowych.

Losowy przydział spraw upadłościowych syndykom

- Układy pomiędzy sędziami i syndykami prowadziły często do pokrzywdzenia wierzycieli. Dobrzy znajomi sędziów dostawali „tłuste upadłości”, na których oni się bogacili, a wierzyciele nie odzyskiwali należnych im wierzytelności. Receptą na ten proceder będzie wprowadzenie losowego przydziału spraw upadłościowych syndykom - czytamy w dokumentach partii.

Repolonizacja w rolnictwie. Będzie sieć sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych

- Odbudujemy polskie przetwórstwo – doprowadzimy do repolonizacji

i unarodowienia przemysłu przetwórczego w rolnictwie. Jest to jeden z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Odzyskamy znaczące zakłady przetwórcze, w szczególności z branży owoców miękkich, przetwórstwa mięsa i pozostałych. Wzmocnimy kapitałowo Krajową Grupę Spożywczą. Rozbudujemy jej potencjał przetwórczy i uruchomimy sieć sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Stworzymy lokalne rynki hurtowe i punkty sprzedaży bezpośredniej. Będziemy wspierać dalszy rozwój lokalnych rynków rolnych. Utworzymy polskie centra handlowe rolno-spożywcze, aby rozwijać rolniczy handel detaliczny (RHD) i skracać łańcuchy żywnościowe - podaje PiS.

Cały program PiSu dostępny pod tym linkiem.