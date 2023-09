PiS szykuje rewolucję w paragonach

W trakcie konferencji prasowej 6 września w Balkowie z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa PiS zaprezentowało Program ,,Lokalna półka".

- Dziś został ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość trzeci punkt naszego programu, czyli "Lokalna półka". To bardzo dobry program dla polskiego rolnictwa, ponieważ rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w lokalnych sklepach. To jest korzystne działanie dla kupujących, ponieważ będą mieli dostęp do dobrej, zdrowej, tańszej i polskiej żywności – mówił Robert Telus. - Program „Lokalna półka” jest korzystny dla sklepów, ponieważ będzie tam sprzedawany polski produkt, który jest lepszy. Zdrowa żywność jest od lokalnego rolnika, dlatego uruchomimy mechanizm, który będzie korzystny dla rolnika, dla konsumenta, dla sklepów oraz dla naszej gospodarki - zaznaczył.

Prawo i Sprawiedliwość chce w ten sposób przywrócić polskie przetwórstwo. To jednak nie wszystko. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt.

- Dla konsumentów to bardzo ważna informacja. Zyskają także sieci handlowe, bo zdrowie i zadowolenie klientów jest przecież najważniejsze – tłumaczy w spocie PiS były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Czy sklepy czeka wymiana kas?

Pojawiły się liczne głosy krytyczne. Zwraca się w nich uwagę na to, że nowy pomysł PiS może wiązać się z koniecznością wymiany lub aktualizacji kas fiskalnych.

Krytykujący podważają też sens całego programu poddając w wątpliwość, czy „Lokalna półka” jest zgodna z zasadami wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

Inni zwracają uwagę, że „jakość produktu nie będzie miała żadnego znaczenia, a ważne będzie tylko to, że produkt jest lokalny”.

Rządzący szykują jeszcze jedną zmianę. Trwają prace nad utworzeniem tzw. przechowalni e-paragonów. 15 września 2023 r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym w aplikacji mobilnej będzie można przechowywać nie skany paragonów, a ich wersje cyfrowe.