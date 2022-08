Pitbull West Coast, Marylin, Trafika - nowi najemcy w centrach Gemini Park

Marka Marylin zadebiutuje w bielskim Gemini Park. Nowy najemca już wkrótce zajmie tu lokal mający 54 kw.

W Gemini Park Tarnów we wschodniej Małopolsce jeszcze w sierpniu br. zadebiutuje mający 78 mkw. salon PITBULL West Coast. To już kolejny, po otwarciu m.in. HalfPrice i TK Maxx, nowy modowy akcent w tenant-mixie galerii. Co ciekawe, sieć wcześniej ulokowała się także w bielskim i tyskim obiekcie.

W ofercie centrum pojawiła także Trafika z sieci Tabak Polska. To pierwszy najemca tej kategorii w obiekcie. Marka, oferująca m.in. prasę, wyroby z tytoniu, e-papierosy czy artykuły tytoniowe, zdecydowała się na wynajem 42 mkw.

W podobne metraże zainwestował także Prezent Marzeń. Najemca ten niedawno zadebiutował niemal jednocześnie w Gemini Park Bielsko-Biała i Gemini Park Tychy. Marka, wcześniej obecna na wyspach handlowych, wynajęła odpowiednio lokale o powierzchni 25 mkw. i 32 mkw.

Ale nie tylko marki działające ogólnopolsko wchodzą do galerii Gemini Park, także lokalne koncepty, popularne wśród mieszkańców. Przykładem jest niedawne otwarcie mającej 72 mkw. piekarni i cukierni Niedźbała w Gemini Park Tychy. To pierwszy sklep brandu w Tychach. Oprócz galerii, Niedźbała ma także swoje punkty w Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.