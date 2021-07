Piwa bezalkoholowe na fali

Obecnie segment piw bezalkoholowych wg Nielsen stanowi w Polsce 5,2% wolumenu całej kategorii piwnej i 6,3% jej wartości. Prognozujemy, że w najbliższych latach będzie rozwijał się bardzo dynamicznie – powiedziała Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Patrząc na portfolio Kompanii Piwowarskiej, pojawia się w nim coraz więcej piw pozbawionych alkoholu. Jak Pani ocenia rozwój trendu bezalkoholowego?

Trend na piwa bezalkoholowe pokazuje, że konsumenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowia, dbają o formę fizyczną i dobre samopoczucie – coraz liczniejsza grupa osób jest już na tyle świadoma i odpowiedzialna, że nie podejmuje ryzykownych działań, jakie mogą pojawić się po nierozważnej konsumpcji piwa z procentami. Obecnie segment piw bezalkoholowych wg Nielsen stanowi w Polsce 5,2% wolumenu całej kategorii piwnej i 6,3% jej wartości. Prognozujemy, że w najbliższych latach będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. Według Nielsen w okresie od stycznia do czerwca 2021 sprzedaż piw bez procentów wzrosła wielkościowo o 22%, a wartościowo o 31% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

