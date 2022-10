Piwa rzemieślnicze budują platformę online B2B

Centrum zostało wybudowane od podstaw za ok. 5,5 mln zł na należącej do Browaru PINTA działce w Wieprzu. Hala magazynowa o powierzchni 1000 mkw. i zastosowane w niej rozwiązania znacząco zwiększają dotychczasowe

możliwości dystrybucyjne firm, które stworzyły OneMoreBeer oraz browarów PINTA i PINTA Barrel Brewing, a także w pełni automatyzują

obsługę dostaw i zamówień piwa.

– W jednym miejscu mamy najszerszy asortyment polskiego i zagranicznego kraftu. Jesteśmy w stanie obsługiwać nawet najmniejsze, indywidualne zamówienia i docierać z piwami rzemieślniczymi

w najodleglejsze zakątki Polski i świata – mówi Paweł Ząbek, dotychczasowy dyrektor operacyjny Browaru PINTA, który został dyrektorem zarządzającym OneMoreBeer.

Realizacja dostaw w OneMoreBeer jest zarządzana przez system WMS – specjalistyczne oprogramowanie do obsługi tzw. magazynu wysokiego składu. Kontrolę obrotu magazynowego i lokalizację produktów na

regałach ułatwiają kamery i skanery. W nowym magazynie

każdy korytarz, regał i półka mają zdefiniowaną rolę, a produkty są

uporządkowane ze względu na szybkość ich rotowania. Nowe

rozwiązania ułatwiają zarządzanie magazynem i przyspieszają kompletowanie palet lub przesyłek. – Znacznie łatwiejsze jest tworzenie i dystrybuowanie tematycznych zestawów piw rzemieślniczych lub wzbogacanie takich wysyłek o materiały edukacyjne – dodaje Paweł

Ząbek.

OneMoreBeer zastąpiła dotychczasową oddzielną działalność Krainy Piwa, SmakPiwa.pl oraz dostaw bezpośrednich z browarów PINTA i PINTA Barrel Brewing.

Zarządzanie OneMoreBeer pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli firm Kraina Piwa i SmakPiwa.pl. Załoga nowego centrum w Wieprzu liczy obecnie 25 osób.

Browar PINTA eksportuje swoje piwa do ponad 20 krajów. Szacuje się, że udział piw rzemieślniczych w polskim rynku piwa wynosi obecnie ok. 1%.