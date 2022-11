Piwa Żywiec w świątecznych swetrach i konkurs z gadżetami od Pan Tu Nie Stał

Idea tegorocznej przedświątecznej kampanii marki opiera się na słowie paczka, które można rozumieć wieloznacznie – jako grupę znajomych, czteropak piwa czy po prostu prezent. Hasła wykorzystujące tę wieloznaczność będą przewijały się przez wszystkie touchpointy: telewizję, digital, aktywację konkursową, opakowanie i komunikację BTL.

Zimowa edycja piwa Żywiec

Na rynek trafiła właśnie limitowana zimowa edycja piwa Żywiec na butelkach lagera, lagera 0,0% oraz puszkach (shrink). Grafika opakowania opiera się na motywie „Ugly Christmas Sweater” – popularnego trendu ubierania się w grudniu w świąteczne swetry. Wzór ten był już dostępny w limitowanej wersji w ubiegłym roku, a teraz pojawia się w szerszej dystrybucji.

Konkurs Żywca i Pan Tu Nie Stał

21 listopada wystartował także zimowy konkurs, w którym do wygrania są wyjątkowe zestawy od Pan Tu Nie Stał, zaprojektowane specjalnie dla marki Żywiec. Aby wziąć udział w aktywacji, należy kupić dowolny produkt marki Żywiec, zarejestrować paragon i odpowiedzieć na pytanie „Czemu zimą raźniej z paczką znajomych?”. Konkurs potrwa dziesięć tygodni. Co tydzień do wygrania jest 100 zestawów składających się z czapki, szala i skarpetek.

Od 23 listopada br. w telewizji emitowana jest nowa kopia telewizyjna z udziałem browarników z Żywieckiej Szkoły Piwowarskiej. W reklamie po raz kolejny podkreślona została radość z przebywania razem i wspólnego spędzania wolnego czasu. Spot można oglądać w stacjach ogólnopolskich i tematycznych.