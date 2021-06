Piwo Brackie znika z rynku

Z rynku znika piwo Brackie – niegdyś jedno z bardziej znanych piw z należącego wówczas do Grupy Żywiec Browaru Zamkowego Cieszyn.

Jak podaje Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała, już kilka lat temu produkcję piwa Brackie Cieszyn zaczęto ograniczać. Zrezygnowano z rozlewania go do puszek i butelek, przeciwko czemu zaprotestowali jego miłośnicy, wystosowując specjalną petycję do Grupy Żywiec, do której należał cieszyński browar. Grupa zapewniała, że piwo będzie dostępne w kegach w lokalach gastronomicznych w całej Polsce. W sprzedaży detalicznej w butelkach i puszkach zachowano tylko inne piwo o podobnej nazwie, a mianowicie Brackie Pils.



Tymczasem piwo Brackie Cieszyn przestało docierać do lokali także w kegach. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że ma to związek z zakończeniem jego produkcji. Okazuje się, że są one prawdziwe.

W ubiegłym roku Grupa Żywiec sprzedała Browar Zamkowy Cieszyn, gdzie piwo powstawało. Nowi właściciele browaru już go nie warzą, ponieważ marka Brackie Cieszyn pozostała w Grupie Żywiec. Ale i ona zrezygnowała z produkcji tego piwa.