Piwo Brooklyn w ofercie Carlsberg Polska

Jest to lekkie i orzeźwiające piwo, zainspirowane miejscem pełnym różnorodnych kultur i smaków, będących częścią tej kolorowej dzielnicy Nowego Jorku. Nowość dostępna jest w sklepach w całej Polsce, a w telewizji i Internecie emitowany jest spot reklamowy.

Brooklyn to jedno z kultowych miejsc w Nowym Jorku. Podobnie jak miasto, które nigdy nie śpi, tak i dzielnica Brooklyn jest otwarta dla wszystkich, inspiruje, zaraża energią, określana jest jako tygiel kultur i przestrzeń do wyrażania siebie. Teraz ten świat dostępny będzie również dla polskich konsumentów, bo marka Brooklyn trafiła do szerokiej dystrybucji w naszym kraju.

Kampania marki wystartowała, a 30 i 15 sekundowe spoty TV są emitowane od 10 sierpnia w ogólnopolskich kanałach TV.

Piwo Brooklyn dostępne jest w butelkach 0,4 litra i puszkach 0,5l i warzone na licencji w Polsce. Szata graficzna nawiązuje do symbolów Nowego Jorku, a kluczowym jej wyróżnikiem jest żółty kolor kojarzący się z nowojorskimi taksówkami.

We wrześniu marka przygotowała dla swoich konsumentów wyjątkowy projekt-niespodziankę, w którym swój własny Nowy Jork pokażą znani i lubiani artyści.