Piwo Karola Okrasy w Lidlu

Najnowsza propozycja Karola Okrasy i Browaru PINTA jest dostępna w sklepach sieci Lidl Polska już od 3 lipca (8,99 zł/ 1 but. przy zakupie 2 but., cena regularna 9,99 zł/ 1 but.).

Piwny konkurs w Lidlu

W III edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” jurorzy ocenili ponad 200 piw w 4 kategoriach: Dortmunder, Cold IPA, West Coast Double IPA chmielone jedną odmianą chmielu oraz Gose z owocami.

Uwarzona przez Daniela Bąkowskiego z Radomia piwna propozycja z dodatkiem soli, kolendry i pigwowca japońskiego trafiła na półki sklepów Lidl. Piwowar pokonał 48 konkurentów.

Pełnoletni klienci sklepów Lidl Polska od 9 czerwca br. mogą spróbować zwycięskiego piwa Fruited Gose, które dostępne będzie w butelce 500 ml z charakterystyczną dla piw konkursowych etykietą. W dniach od 9 do 11 czerwca będzie obowiązywała specjalna promocja: przy zakupie dwóch butelek cena jednej sztuki wyniesie 7,99 zł/ 500 ml/ 1 but. (cena regularna to 8,99 zł).