Piwo Palikota - debiut znów tylko w Żabce

Analiza wyszukiwań w Google'u ujawniła bardzo duże zainteresowanie frazą „piwo Palikota”. Tak powstała idea produktu.

Google podpowiada, producent warzy piwo. Tak powstaje Piwo Palikota

- Dla wielu piwo to po prostu piwo. Dla mnie to zaproszenie do podróży przez doznania. Pomysł na piwo zarówno w sensie smakowym, jaki i marketingowym, to mój osobisty wybór. Łączę intrygujące smakowo piwo typu Wheat IPA z moim zamiłowaniem do filozofii, sztuki i literatury. To propozycja na niekonwencjonalną formę popularyzowania poetów, filozofów i mistrzów sztuki. Etykiety piwa Palikota zawierają cytaty wybranych przeze mnie autorów, których nazwiska nie zawsze są znane szerokiej publiczności. Chcę to zmienić. Każda butelka piwa Palikota staje się nośnikiem kultury i sztuki. Liczę na to, że moje propozycje cytatów skłonią ludzi czytających kontretykietę na butelce do sięgnięcia głębiej, dalej, więcej. Bo warto. – mówi Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A i Browaru Tenczynek.

Poezja na etykiecie Piwa Palikota

Zarówno formy graficzne, jak i filmy wideo inspirowane są cytatami z etykiet, które znajdują się butelkach Piwa Palikota, czyli głównie poezją i filozofią, a szczególnie postacią Bolesława Leśmiana oraz książką Janusza Palikota “Nic-Nic” o Leśmianie. Produkt wymyślili użytkownicy wyszukiwarki Google zainteresowani frazą “piwo Palikota”. Wirtualna rzeczywistość stworzyła realny produkt. Nowa marka w rodzinie Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A jest piwem typu Wheat IPA. W smaku dominują nuty owoców cytrusowych, czyniąc piwo orzeźwiającym. Ma wyraźnie złoty kolor.

Piwo Palikota dostępne w sklepach Żabka

Za projekt etykiet Piwa Palikota odpowiada Mamastudio.

Pojemność butelek to 500 ml, a każda o zawartości alkoholu 5,5%.

Piwo Palikota jest już dostępne na wyłączność w wybranych sklepach Żabki oraz online w https://browar-tenczynek.pl.