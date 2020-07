Piwo Pilsvar debiutuje w sklepach Biedronka

Pilsweizer zadebiutował ze swoim piwem w sieci sklepów Biedronka,. Piwa będą obecne w kilkuset sklepach sieci, przede wszystkim w południowej Polsce.

- Jako browar regionalny najsilniejszą pozycję mamy oczywiście na południu Polski, szczególnie w Krakowie i województwie małopolskim, jednak od lat budujemy także dystrybucję naszych piw i świadomość naszej marki w całej Polsce – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer.

- Zarówno w kontekście umacniania się na południu Polski, jak i poszerzania zasięgu naszego piwa na coraz większy obszar kraju, rozpoczęcie współpracy z siecią Biedronka to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Od dłuższego już czasu współpracujemy z sieciami takimi jak Auchan, Carrefour, Eurocash, Lewiatan, Delikatesy Centrum czy ABC; start współpracy z Biedronką to dla nas kolejny krok naprzód. W Biedronce na początku sprzedawane będzie jedno wybrane piwo – Pilsvar Grybów – piwo typu pils, warzone i fermentowane tradycyjną metodą, wyłącznie z naturalnych surowców i bez środków konserwujących, o ekstrakcie 12°Blg. i 5,7 proc. alkoholu. Dostępne ono będzie w Biedronkach (w sumie w ok. 350 sklepach tej marki) w cenie 3,99 zł. Cieszymy się bardzo, że rynek szybko wraca do normy po zawirowaniach związanych z lockdownem. Kanał HoReCa mocno ucierpiał z powodu epidemii, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że udaje nam się zwiększać zasięg w kanale retail, m.in. właśnie dzięki startowi współpracy z Biedronką. Zresztą HoReCa też wykazuje już sygnały powrotu do zdrowia, wygląda na to, że wakacje mogą być w tym roku wyjątkowo udane dla branży, skoro zdecydowana większość Polaków pozostanie na wakacje w kraju – dodaje Andrej Chovanec.