Piwo Żywiec w nowych puszkach i butelkach

Nowy brand design Żywca czerpie z bogatego dziedzictwa marki. Głównymi elementami przykuwającymi uwagę są nowy, czerwony logotyp ŻYWIEC oraz uwspółcześnione tłoczenia na butelkach. Symbolem spajającym całe portfolio marki stała się ikoniczna krakowska para. Tańczące postaci zyskały dynamikę, przywrócono im również tradycyjne atrybuty krakowskiego stroju. Wzmocniona para symbolizuje wartości marki Żywiec: witalność oraz radość ze wspólnego cieszenia się życiem. Nowy, charakterystyczny kształt etykiet nawiązuje do historycznej kompozycji z parą krakowską tańczącą na scenie życia symbolizowanej przez logo Żywca. Dzięki odświeżonej identyfikacji wizualnej Żywiec zyskuje większą wyrazistość i bardziej współczesny charakter.

Jednolity wzór opakowań piw Żywiec Premium, Żywiec 0,0%, Żywiec Jasne Lekkie i Specjalności Żywca tworzy spójną wizualnie żywiecką rodzinę, a zróżnicowanie kolorystyczne butelek i etykiet ułatwia konsumentom odnalezienie ulubionego produktu. Dodatkowo, na sklepowej półce opakowania Żywca „łączą się w pary”, co odzwierciedla żywotność i radość płynącą z tańca.

W duchu zrównoważonego rozwoju wraz z nową identyfikacją wszystkie warianty piwa Żywiec Jasne Lekkie będą teraz dostępne w butelkach zwrotnych. Na butelkach tych pojawią się również papierowe etykiety zamiast dotychczasowych plastikowych. To pozytywna zmiana, jaką Żywiec dokonuje w kierunku zmniejszenia swojego śladu węglowego. Butelka zwrotna to opakowanie, które może krążyć w obiegu nawet 20 razy. Oddając ją w sklepie, dajemy jej kolejne życie, które może trwać ponad 5 lat. Zwracając butelkę konsument ma realny wpływ na ograniczenie ilości śmieci oraz emisji CO2 do atmosfery – ślad węglowy butelki zwrotnej jest nawet ok. 5 razy mniejszy niż w przypadku butelki bezzwrotnej. Co więcej, butelka zwrotna może być ponownie wykorzystana bez żadnego dodatkowego przetworzenia. Wprowadzona zmiana jest elementem przyjętej przez Grupę Żywiec strategii zrównoważonego rozwoju „Warzymy Lepszy Świat”.