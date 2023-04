Pizza Run, czyli gra miejska promuje adidasa

15 kwietnia to dzień biegu jedynego w swoim rodzaju. Czas jego ukończenia, prędkość czy poziom wytrenowania uczestników nie mają znaczenia. W tym wydarzeniu liczy się dobra zabawa i to, że biegniemy razem, choć każdy z nas jest inny.

Pizza Run z AR Warsaw przybierze formę gry miejskiej, w której pokonać należy dystans ok. 7 km. Na trasie pojawią się cztery Pizza Stacje z wodą i świeżo upieczoną, gorącą pizzą! Partnerami całej akcji są lokalne pizzerie z charakterem i duszą.

Pierwsza stacja – pizza neapolitańska zaserwowana przez pizzerię Mąka i Woda (ul. Chmielna 13a). Druga stacja to pizzeria By The Slice (Nowy Świat 36) z kawałkiem pizzy nowojorskiej. Trzecią stacją jest pizzeria Va Bene (Tamka 9) z ciętym nożyczkami kawałkiem pizzy rzymskiej. Czwartą pizzerią na trasie jest W Orbicie Słońca (Marszałkowska 45/49) z kolejną odsłoną pizzy neapolitańskiej.

Na drużyny biegaczy będą czekały zagadki, quiz o pizzy, podczas którego będą musiały wykazać się wiedzą zdobytą na trasie, a także zadanie kreatywne. Pomyślne rozwiązanie zagadek doprowadzi uczestników do ukrytych miejskich lokacji oraz pozwoli na zdobycie punktów w grze. Zespół, który uzbiera najwięcej punktów, otrzyma nagrody.

Influencerzy na Pizza Run Warszawa

Na trasie Pizza Run Warszawa uczestników będą wspierać nie tylko trenerzy AR Warsaw, ale również influencerki – Marysia Jeleniewska i Natalia Szymaniec. Po biegu nie zabraknie wymiany wrażeń przy kolejnych kawałkach pizzy we wspólnej przestrzeni Sports Base na 2 piętrze sklepu adidas przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Luźną atmosferę urozmaici piwo 0% z Browaru Rzemieślniczego Inne Beczki, DJ ZuzaOK zadba o zaplecze muzyczne – zagra funk, hiphop i r’n’b. Do tego na uczestników czekać będzie także photo-spot z gadżetami, aby uwiecznić się z przyjaciółmi przed i po biegu oraz wiele innych atrakcji.