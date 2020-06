PKN Orlen rusza ciężarówką w Polskę. Promuje polskich dostawców

fot. Bracia Sadownicy



PKN Orlen rozpoczął kampanię #WspieramyPolskę. Jednym z trzech bohaterów spotu są Bracia Sadownicy. PKN ORLEN rozwija współpracę z polskimi przedsiębiorstwami, oferując na stacjach coraz więcej produktów wytworzonych w Polsce.

Współpraca PKN ORLEN z firmą Bracia Sadownicy rozpoczęła się w roku 2018 i zaowocowała zwiększeniem obrotów o 5 proc. i większą rozpoznawalnością marki.

-

PKN ORLEN współpracuje z ponad 170 polskimi firmami, a ich produkty stanowią 85% asortymentu pozapaliwowego na stacjach ORLEN w Polsce. Według badań, 75% Polaków uważa, że krajowe koncerny, takie jak PKN ORLEN, powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów. Prawie 90% Polaków do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu, a 80% badanych uważa, że polskie produkty są lepsze i bardziej ekologiczne.

Kampania #WspieramyPolskę ma jeszcze bardziej wzmocnić postawy konsumenckie. Będzie ją można zobaczyć już od 22 czerwca m.in. w telewizji i Internecie. 20 czerwca, w Polskę wyruszy 21-metrowa ciężarówka. Odwiedzi 50 miejsc w całym kraju, w których PKN ORLEN będzie promować polskie produkty i polskich producentów. Każdy zajrzy do ciężarówki, będzie mógł skosztować m. in. produktów Braci Sadowników.