PKP Intercity chce rozwijać sprzedaż przekąsek z wózków

PKP Intercity chce sprzedawać więcej żywności w pociągach

Usługa polegałaby na prowadzeniu sprzedaży mobilnej dot. artykułów spożywczych oraz napojów ciepłych i zimnych, z wyłączeniem napojów alkoholowych. Miałaby być ona zapewniona w wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK), w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego i których czas przejazdu wynosi powyżej 5 godzin.

Przez sprzedaż mobilną PKP Intercity rozumie sprzedaż prowadzoną za pomocą wózków-minibar lub innej formy pozwalającej na dogodną sprzedaż w trakcie jazdy pociągów. W ramach usługi potencjalny wykonawca byłby zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia sprzedaży mobilnej, w tym m.in. minibarów, termosów, jednorazowych naczyń, jak również zaopatrywania się w artykuły spożywcze do późniejszej sprzedaży w pociągach. Potencjalni wykonawcy w swoim zgłoszeniu mają potwierdzić możliwość realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w OPZ, wycenić koszt usługi oraz określić miesięczną sumę długości odcinków (w km), które będą obsługiwać. PKP Intercity jest jednak otwarte na negocjacje i rozmowy dotyczące dogodnego dla potencjalnego wykonawcy sposobu świadczenia usługi.

Zainteresowani mają czas do 17 kwietnia

Termin składania informacji upływa 17 kwietnia 2023 roku o północy. Szczegóły dot. zapytania o informacje dostępne są na stronie: https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/386646/rfi-usluga-sprzedazy-mobilnej-artykulow-spozywczych-i-napojow-w-wybranych-pociagach-pkp-intercity-s-a-w-ktorych-skladzie-nie-ma-wagonu-lub-miejsca-gastronomicznego

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy.