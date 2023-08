Plac Unii partnerem lokalnych inicjatyw na Mokotowie

Stołeczny Plac Unii regularnie inicjuje oraz przyłącza się do akcji organizowanych dla lokalnej społeczności Mokotowa. W tegoroczne lato kompleks wielofunkcyjny dołączył w roli partnera i fundatora nagród do dwóch wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na co dzień.

Mokotowski Eko Bieg

Już 26 sierpnia br. Plac Unii wraz z Fundacją Bieganie zaprasza do udziału w zawodach pod nazwą „Mokotowski Eko Bieg”. Wydarzenie przeznaczone dla zawodników amatorów, odbędzie się osobno dla dwóch grup: biegaczy oraz wielbicieli nordic walking na dystansie ok. 5 km. Trasa prowadzi wałem nadwiślańskim oraz na terenie między wałem a Wisłą (Mokotów-Siekierki). Plac Unii w ramach nagród przygotował vouchery do realizacji w pasażu handlowo-usługowym.

Ponadto Plac Unii został także partnerem inicjatywy Centrum Łowicka trwającej do końca sierpnia pod hasłem „Spacery po Mokotowie i nie tylko – Budynki Mówią 3”. W ramach każdego ze spotkań uczestnicy mogą poznawać tajemnice i ciekawostki związane ze swoją dzielnicą. Zainteresowanych po okolicy oprowadza Jerzy S. Majewski, dziennikarz, varsavianista, autor i prowadzący cykl „Miasta rytm” w

Canal +. Udział w spacerach jest bezpłatny.