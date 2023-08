Płaca minimalna w Polsce a w Niemczech. Jakie różnice?

To, ile wyniosą zarobki netto zależy od klasy podatkowej, miejsca zamieszkania, a także od tego czy mieszkasz sam czy z rodziną, czy posiadasz dzieci czy też nie - wyjaśnia portal.

Zarobki w Niemczech

Na przykład pracownik w Hesji, niezamężny i nieposiadający dzieci, klasa podatkowa 1, z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 000 euro, wyznający religię katolicką będzie miał wynagrodzenie netto w wysokości około 1900 euro. Około 450 zostanie potrąconych na podatki i około 600 euro na opłacenie świadczeń socjalnych. Zmiana klasy podatkowej, w danym przypadku, z 1 do 3, może przynieść w kieszeni pracownika około 300 euro więcej, czyli pensję netto w wysokości prawie 2200 euro. Pracownik należący do 5. klasy podatkowej musi natomiast liczyć się z tym, że z kwoty 3000 euro brutto zostanie mu w kieszenie zaledwie połowa – ok. 1500 euro.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2023 roku w Polsce wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększyła się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł