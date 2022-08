Planeat pozyskuje 1,1 mln zł na rozwój Nielonego. Produkty na półkach Carrefoura

Planeat, znane wcześniej jako Nielone, to polski startup foodtech, który produkuje roślinne zamienniki mięsa na bazie białka soi oraz białka grochu. Firma oferuje przede wszystkim roślinne mielone, czyli Nielone – surowy zamiennik mielonego mięsa, do wykorzystania przy przygotowywaniu pulpetów, kotletów mielonych, pierogów, lasagne, czy sosu bolognese. Od niedawna startup oferuje też inne produkty – np. gyros na bazie białka grochu. Wszystkie produkty są wegańskie oraz bezglutenowe i nadają się do pieczenia, smażenia i na grilla.

Założycielami Planeat są Andy Staniek i Martyna Polak, którzy wcześniej prowadzili wegetariańskie i wegańskie lokale w Poznaniu.

Dotychczas założyciele rozwijali Planeat przede wszystkim ze środków własnych. Dzięki temu uruchomili produkcję i wprowadzili Nielone do kilkudziesięciu polskich sklepów i restauracji. Produkty Planeat są dostępne m.in. w wybranych sklepach Carrefour i Carrefour BIO, w warszawskiej sieci Owoce i Warzywa, w mniejszych lokalnych sklepach ze zdrową żywnością, a także online – w tym w sklepie internetowym Planeat. W drugim kwartale 2022 sprzedaż produktów spółki wzrosła o 1406% w porównaniu z Q2 2021.

Planeat wzięło też udział w programie akceleracyjnym foodtech.ac, a pod koniec 2021 roku otrzymało grant od Fundacji Carrefour. Cztery polskie startupy z obszaru foodtech otrzymały łącznie 100 tysięcy euro, przeznaczone na rozwój produktu, marketingu, sprzedaży oraz pozyskanie inwestorów.

Teraz Planeat pozyskało 1,1 mln zł od aniołów biznesu – m.in. od opolskich firm PRO 3 oraz Atlantis Deweloper. Dzięki pozyskanym środkom Planeat planuje otwarcie większego zakładu produkcyjnego i powiększenie zespołu, między innymi o specjalistów od technologii żywności, ale też specjalistów od marketingu i sprzedaży. Startup pracuje też nad nowymi produktami, które wprowadzi do sprzedaży jeszcze w tym roku i konsekwentnie poszerza sieć dystrybucji. Inwestycja pozwoli też na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi surowcami, które będą wykorzystywane w produktach Planeat.

– Zaledwie rok temu zaczęliśmy od sprzedaży naszych produktów w lokalnych sklepach ze zdrową żywnością. Dziś jesteśmy w kilkudziesięciu sklepach w różnych polskich miastach, ich lista konsekwentnie się poszerza, a naszym partnerem został Carrefour. To wciąż dopiero początek, a przed nami wiele wyzwań logistyczno-operacyjnych. Wsparcie od inwestorów pomoże nam się z nimi zmierzyć i realizować nasz cel: zaoferować konsumentom smaczne i zdrowe roślinne jedzenie, które nie szkodzi planecie. Na początek w Polsce, ale w kolejnych latach także za granicą – mówi Martyna Polak, współzałożycielka Planeat.

– Obserwujemy rozwój najpierw Nielonego, a teraz całego Planeat, odkąd tylko Andy i Martyna dołączyli do naszego akceleratora w roku 2021. Potencjał sektora foodtech jest olbrzymi. Najwięksi gracze mają na amerykańskiej giełdzie kilkumilardową kapitalizację, a Europa i Polska szybko zmierzają w tym kierunku – mówi Piotr Grabowski, współzałożyciel akceleratora foodtech.ac.