Plany Biedronki na 2021 rok: Około 700 mln euro inwestycji, 100 nowych sklepów

Plan na ten rok zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek. Fot. materiały prasowe

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie sieci Biedronka - poinformowała spółka. Plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek.

- W 2021 rok wchodzimy ze wzmocnionym przekonaniem, że należące do Grupy Jeronimo Martins sieci umieją szybko i skutecznie reagować na wyzwania związane z pandemią - powiedział Pedro Soares Dos Santos, CEO Grupy Jeronimo Martins

W 2020 roku CAPEX grupy wyniósł 470 mln euro, z czego 64 proc. (302 mln euro) dotyczyło inwestycji w Biedronce. Rok wcześniej nakłady grupy wynosiły 678 mln euro. Firma przeznaczyła 41 mln euro na zabezpieczenia atycovidowe, w tym maski i żele antybakteryjne dla pracowników sklepów.

Skonsolidowane przychody wyniosły 19,3 mld euro (+3,5 proc. względem 2019 roku). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 1,4 mld euro (spadek o 1 proc. rdr.) Zysk wyniósł 312 mln euro (spadek o 19,9 proc.). Zarząd zarekomenduje wypłatę 181 mln zł w formie dywidendy dla udziałowców.

W Polsce sieć miała 13,5 mld euro przychodów (10,4 proc. więcej rdr. w lokalnej walucie i 6,7 proc. w euro). W przeliczeniu na złotówki jest to 59,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w ujęciu LfL. EBITDA wyniosła 1,25 mld euro (wzrost o 9,3 proc. w PLN).

Sieci przybyło 129 sklepów i miała ich na koniec 2020 - 3115. 267 placówek przeszło modernizację. W ponad 1100 sklepach sieci działa również już aż 3750 kas samoobsługowych. Na inwestycje sieć wydała 302 mln euro. Biedronka zwiększyła udziały rynkowe o 1,6 p. procentowego do 25,7 proc. Firma wprowadziła 196 nowych produktów marek własnych. Obecnie marki własne odpowiadają za 40 proc. sieci. Sieć uruchomiła współpracę z Glovo i w 28 miastach dostarczała w ten sposób zakupy ze swoich sklepów. Sieć zwiększyła również o 400 liczbę placówek, które przekazują żywność z bliskim terminem przydatności do spożycia do organizacji pożytku publicznego.

94 proc. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych otrzymało podwyżki. Średnio podwyżki pensji wyniosły 10 proc.

Sprzedaż Hebe spadła o 2,2 proc. w walucie lokalnej do 245 mln euro. Sieć uruchomiła 22 sklepy i zakończyła 2020 rok z 266 placówkami. Firma wydała 8 mln euro na inwestycje. Sieć zamknęła 22 apteki, które działały przy drogeriach. W ramach e-sklepu liczba transakcji online przekroczyła 1 milion.

Spółka poinformowała, że perspektywy makroekonomiczne na 2021 rok zależą w dużej mierze od rozwoju pandemii i tempa szczepień. Jak zauważono, nadal jest niepewność dotycząca możliwego wprowadzenia restrykcji, przynajmniej w pierwszej połowie roku. Nie wiadomo też, jak te ograniczenia wpłyną na zachowanie konsumentów.



Jak podało Jeronimo, celem spółek z grupy są m.in. wzrost sprzedaży i ochrona rentowności poprzez dyscyplinę kosztową i udoskonalenia procesów operacyjnych.



Jeronimo Martins spodziewa się, że - podobnie jak w 2020 roku - w Polsce krajowa konsumpcja prywatna będzie najsilniejsza ze wszystkich rynków, gdzie grupa jest obecna. Inflacja żywności powinna pozostać niska pomimo wpływu podatku handlowego i opłaty cukrowej. W 2020 roku inflacja żywności wyniosła 4,7 proc., spadek PKB 2,8 proc., a spadek prywatnej konsumpcji 3 proc. Jednocześnie wzrosła płaca minimalna o 15,6 proc. O 6 dni zmniejszyła się liczba dni handlowych.