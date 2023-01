Plany Primark w Polsce: Dwie kolejne lokalizacje, zamrożenie cen w sklepach

Plany otwarć

Zeszły rok był przełomowy dla Primark pod względem rozwoju sieci sklepów w Polsce. W listopadzie, w ciągu zaledwie 20 dni podwoiliśmy naszą obecność w Polsce, otwierając dwa nowe sklepy. Na ten rok także założyliśmy sobie ambitny plan rozwoju w Polsce, bowiem mamy zamiar otworzyć kolejne lokalizacje – w Manufakturze w Łodzi oraz w Magnolia Park we Wrocławiu. Ponadto, ważny jest dla nas także wzrost w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – dopiero co w połowie grudnia weszliśmy na nasz 15. rynek działalności – do Rumunii, a już planujemy tam otwarcie kolejnego sklepu także w tym roku. W 2023 r. uruchomimy również pierwszy sklep Primark w Bratysławie na Słowacji. Przed nami pracowity okres, w którym będziemy skupiać się na przygotowywaniu nadchodzących otwarć, byśmy mogli zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia w naszych sklepach. - zdradza Maciej Podwojski.

Prawie 200 pracowników w sklepie

Inflacja i rosnące koszty życia stanowią dla nas wyzwanie, podobnie jak dla innych firm i branż. Szukamy jednak sposobów na radzenie sobie nimi na bieżąco – poprawiając chociażby efektywność energetyczną w naszych sklepach, czy optymalizując procesy logistyczne, ponieważ chcemy nadal prężnie rozwijać się w regionie CEE. Do tej pory otrzymaliśmy bardzo pozytywny odzew ze strony klientów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiemy też, że z niecierpliwością czekają na kolejne otwarcia naszych sklepów, co jest dla nas naprawdę motywujące.

Sukces Primark nie byłby jednak możliwy bez naszego zespołu, dlatego nasze koleżanki i kolegów stawiamy w centrum działalności i rozwoju Primark. W każdej lokalizacji zatrudniamy od 150 do ponad 300 osób, a wielkość zatrudnienia zależy od kilku czynników m.in. lokalizacji, w tym różnic między centrami handlowymi a obiektami przy ulicach handlowych, godzin otwarcia, wymiarów sklepu, szacunków dotyczących footfallu oraz miasta, w którym działamy. W przypadku Polski jest to zazwyczaj około 200 osób w danym sklepie – obie nasze niedawno otwarte lokalizacje w Krakowie i Katowicach stworzyły ponad 170 miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

W związku z otwarciami nowych sklepów, planujemy oczywiście zwiększyć w tym roku liczbę pracowników Primark. Wszyscy mierzymy się z rosnącymi kosztami życia, dlatego pracujemy również nad utrzymaniem konkurencyjnego wynagrodzenia dla naszych zespołów, w tym dla doradców klienta, których wynagrodzenie znacznie przekracza minimalną płacę krajową w Polsce. Stale rozwijamy też dla nich świadczenia pozapłacowe. Do podstawowych należą opieka medyczna, karta Multisport oraz zniżki pracownicze. Dodatkowo zapewniamy im np. wsparcie psychologiczne czy prawne oraz rozbudowane programy rozwoju kariery w naszych strukturach, aby mogli rozwijać się razem z naszym biznesem.

Asortyment dostępny cenowo

W odniesieniu do produktów, jesteśmy dumni z tego, że w sklepach Primark każdy znajdzie coś dla siebie i że czynimy bardziej zrównoważoną modę przystępną i dostępną dla wszystkich, bez kompromisów związanych z jakością. Ponadto, wsłuchujemy się w głosy naszych klientów i w momencie planowania kolejnych kolekcji bierzemy pod uwagę ich zmieniające się zachowania zakupowe i gusta.

Jeśli chodzi o obecne wyzwania ekonomiczne, wiele dotychczasowych badań wskazuje – i sami także to widzimy – że wielu klientów staje się bardziej ostrożnych w planowaniu zakupów i często przychodzi do sklepu po konkretne produkty np. płaszcz, buty itp. i dokonuje mniej kompulsywnych wyborów. Z 10. edycji badania "OC&C Retail Proposition Index" wynika także, że obecnie najważniejszymi kryteriami decydującymi o konkretnym zakupie są: szeroki wybór (20 proc. respondentów), niskie ceny (15 proc.), a także korzystne oferty (15 proc.).

P

Co więcej, biorąc pod uwagę obecną sytuację, podjęliśmy decyzję o niewprowadzaniu kolejnych podwyżek cen, poza tymi już zaplanowanymi i wdrożonymi (na najnowszą kolekcję jesień/zima oraz wiosna/lato 2023), aby móc lepiej chronić klientów. Zobowiązaliśmy się również do zamrożenia cen ponad tysiąca naszych podstawowych i najlepiej sprzedających się produktów dla dzieci w ramach najnowszej kolekcji jesień/zima – mowa tu o około 3/4 asortymentu, w tym o t-shirtach, sukienkach i swetrach. Oferowanie klientom najlepszej wartości zawsze stanowiło podstawę działalności naszej marki, a dziś jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Mamy nadzieję, że zabezpieczając ceny naszych podstawowych artykułów dla dzieci, możemy wspomóc ich sytuację w jakiś niewielki sposób.