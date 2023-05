Plastik czy butelki zwrotne? Lidl może napytać sobie biedy

Packaging and Packaging Waste Regulation klasyfikuje opakowania według możliwości recyklingu na jednostkę masy: klasa A – powyżej 95%, klasa E – poniżej 70%. Od 1 stycznia 2030 roku opakowanie klasy E nie będzie uznawane za nadające się do recyklingu.

Komisja Europejska 30 listopada 2022 r. opublikowała rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation). Nakłada ono obowiązki nie tylko na producentów, ale także na wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji. Klasyfikuje opakowania według możliwości recyklingu na jednostkę masy: klasa A – powyżej 95%, klasa E – poniżej 70%. Od 1 stycznia 2030 r. opakowanie klasy E nie będzie uznawane za nadające się do recyklingu.

Plastikowe butelki zamiast kaucji

Deutsche Umwelthilfe (DUH) krytykuje dyskont Lidl za niechęć do wprowadzenia butelek zwrotnych w napojach, a także permanentne ignorowanie dyrektywy Packaging and Packaging Waste Regulation, zgodnie z którą do 31 grudnia 2030 r. co najmniej 70% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych musi być poddawanych recyklingowi.

- W przeszłości były już rozmowy między DUH a obecnym prezesem Lidla Gerdem Chrzanowskim na temat opakowań do napojów. W naszej ocenie chciał on rozmawiać tylko o jednorazówkach, a nie o wprowadzeniu opakowań wielorazowych. Byliśmy i jesteśmy chętni do konstruktywnego dialogu, a nawet wielokrotnie prosiliśmy Lidl o zajęcie się butelkami zwrotnymi. Dyskont próbuje tworzyć fakty prezentując zakrojoną na ogromną skalę kampanię i opłacone badania. Inaczej wygląda gotowość do dialogu. Byłoby lepiej usiąść przy wspólnym stole przed tak dużą kampanią i wymienić się pomysłami z organizacjami ekologicznymi. Niemniej jednak zapraszamy prezesa Lidla Gerda Chrzanowskiego, a także twarz kampanii plastikowych butelek, Günthera Jaucha, do nowoczesnej rozlewni stosującej opakowania wielokrotnego użytku. Chcemy z nimi oficjalnie rozmawiać o korzyściach płynących z wprowadzenia butelek zwrotnych – wypowiada się Barbara Metz, dyrektor zarządzająca DUH Federal.

DUH widzi potwierdzenie swojej krytyki w kampanii Lidla. Jak twierdzi, dyskont ukrywa np. niekorzystne dla niego wyniki badań w reklamach telewizyjnych i na plakatach reklamowych, dokonuje zafałszowania rzeczywistości mieszając stare dane z aktualnymi, ponadto prezentuje w 100 proc. zamknięty cykl materiałowy, który w rzeczywistości nie istnieje.

Stowarzyszenie non profit na rzecz ochrony środowiska przekonuje, że Lidl stara się wszelkimi sposobami forsować jednorazowe opakowania już od 2008 roku. Dyskont próbował oszukać konsumentów sprzedając markowe piwa i lemoniadę w jednorazowych szklanych butelkach, które były łudząco podobne do butelek wielokrotnego użytku. „Tylko dzięki ostrzeżeniu ze strony DUH i publicznemu ogłoszeniu tego zwodniczego manewru Lidl powstrzymał się od wprowadzenia na rynek butelek jednorazowych o wyglądzie wielokrotnego użytku” - zaznacza organizacja.

- Ponad 145 tys. miejsc pracy i 8 rozlewni stosujących opakowania wielokrotnego użytku w Niemczech zapewnia unikalną na skalę światową różnorodność produktów, kulturę napojów i wiele zielonych miejsc pracy, nawet w strukturalnie słabych regionach wiejskich. Z kolei takie dyskonty, jak Lidl, to w tym zakresie kilka standardowych produktów i zakładów przemysłowych, w których pracuje niewiele osób. W sektorze wody mineralnej wskaźnik zatrudnienia przy opakowaniach wielokrotnego użytku w stosunku do jednorazowego użytku wynosi pięć do jednego - wyjaśnia Thomas Fischer, szef ds. zarządzania recyklingiem w DUH.

Lidl: to wprowadzanie w błąd opinii publicznej

Lidl odpowiada, że podziela polityczny cel ekologicznej transformacji rynku napojów. Dowodem na to jest zaangażowanie Lidla i Schwarz Produktion w ciągu ostatnich 13 lat w optymalizację jednorazowych opakowań do napojów w kierunku ekologicznych butelek do recyklingu.

Jak informuje dyskont, obecnie w sieci oferowanych jest ok. 60 napojów w butelkach PET nadających się do recyklingu. Odpowiada to ok. 64-proc. udziałowi w sprzedaży napojów w butelkach PET. Ponadto największe marki i producenci napojów pod marką własną mają już innowacyjne, jednorazowe opakowania do napojów z kaucją i wysokim udziałem materiałów pochodzących z recyklingu. Z tych powodów nie można więc mówić o niszowym rozwiązaniu.

Według Lidla, oprócz wykorzystania materiału pochodzącego z recyklingu (rPET), butelka nadająca się do przetworzenia jest bardzo przyjazna dla klimatu z jeszcze jednego powodu. Podczas transportu ciężarówka może przewieźć do 400 tys. sprasowanych butelek, w przeciwieństwie do opakowań wielokrotnego użytku, których na ciężarówce mieści się jedynie ok. 15 tys. Oznacza to znaczną redukcję przejazdów z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Firma przytacza też analizy Instytutu Badań nad Energią i Środowiskiem (Ifeu) pokazujące, że butelki o wysokim udziale recyklatu i niskim zużyciu materiałów mogą mieć porównywalny wpływ na klimat z dostępnymi na rynku opakowaniami wielokrotnego użytku.

„Wybierając instrumenty do osiągnięcia celu, Lidl opowiada się za otwartą, niedyskryminacyjną transformacją, w której swój wkład powinny mieć oba systemy: opakowania wielokrotnego użytku, jak również ekologicznie równoważne, zoptymalizowane opakowania przeznaczone do recyklingu. Powinno to stanowić podstawę opartego na faktach, konstruktywnego dialogu na temat ekologicznej transformacji rynku napojów, zamiast wprowadzania w błąd opinii publicznej za pomocą fałszywych stwierdzeń. Lidl jest zainteresowany dialogiem ze stowarzyszeniami branżowymi, dlatego zaprosił je do rozmów dwustronnych w ramach przygotowań do kampanii. Nie przyjęły jednak one jeszcze propozycji dialogu” - czytamy w oświadczeniu Lidla.

- Nasza kampania nie jest skierowana przeciwko opakowaniom wielokrotnego użytku, ale opowiada się za opartym na danych, obiektywnym podejściem ekologicznym. Zamiast dyskutować o sankcjach, potrzebujemy debaty o tym, co tak naprawdę sprawia, że ​​opakowanie jest przyjazne dla klimatu i jak ekologiczna transformacja rynku napojów może odnieść sukces we wszystkich sferach. Wynikiem naszych badań jest to, że ekologiczne mogą być zarówno dobre systemy opakowań wielokrotnego użytku, jak i dobre systemy butelek jednorazowych – podsumowuje Wolf Tiedemann, członek zarządu ds. logistyki w Lidlu.