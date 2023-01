Plastikowe chusteczki nawilżane znikną z supermarketów? Co w zamian?

Organizacja badawcza Smithers szacuje, że rynek chusteczek nawilżanych będzie nadal rósł w ujęciu rocznym o 6,9%.Zmniejszenie śladu węglowego można osiągnąć poprzez ograniczenie konsumpcji, ale także programy kompensacyjne, czyli angażowanie się m.in. w ochronę lasów, tak aby zrekompensować ślad węglowy, którego nie można uniknąć podczas produkcji.

Polska technologia wyprzedziła rynek

- To, co rynek właśnie odkrywa, w Ecowipes wiemy już od dawna. Stworzona przez nasz dział R&D biodegradowalna włóknina Tricell na bazie pulpy celulozowej doskonale odpowiada na potrzeby rynku, który jest obecnie pod dużą presją cenową - wyjaśnił Gabriel Kermiche. - Aby produkcja była opłacalna, musimy skupić się nie tylko na biodegradowalności, ale także na ekonomii i przystępnej cenie tych produktów dla konsumentów. Dzięki Tricell mamy większą elastyczność w podwyżkach cen, co stanowi wyzwanie dla wzrostu kosztów na rynku – przekonywał Kermiche.

Trzeba położyć większy nacisk na edukację konsumentów

- Bardzo ważne jest odróżnienie chusteczek dla niemowląt od papieru toaletowego. Wszystkie chusteczki dla niemowląt należy uważać za nienadające się do spłukiwania, nawet jeśli można je spłukiwać. To kwestia globalnej edukacji i zrozumienia, że tylko papier (suchy lub mokry) można spłukiwać – przekonywał Gabriel Kermiche.

Z kolei Anna Gergely wspomniała, że branża musi być proaktywna.

-Działania edukacyjne i regulacyjne są ważne. Właściwe oznakowanie jest koniecznością - apelowała.

Ecowipes, producent m.in. nawilżanych, biodegradowalnych chusteczek kosmetycznych i gospodarczych, dostępnych pod markami własnymi największych sieci handlowych w Polsce w ostatnim roku zwiększył produkcję chusteczek o ponad 10 pkt. procentowych. Zainteresowanie rynku autorską biodegradowalną włókniną Tricell okazało się na tyle duże, że przedsiębiorstwo zainwestowało w rozwój drugiej linii produkcyjnej, która powstaje w Pomiechówku, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego.

90 proc. produkcji firmuy stanowią marki własne m.in. dla Lidla i Biedronkia. W Ecowipes 85% produkowanych chusteczek - nie tylko na rynek polski, ale również europejski - jest wytwarzana na bazie włóknin pochodzenia naturalnego, przede wszystkim z włókniny Tricell.