Płatki Viki Gabor skrytykowane przez Katarzynę Bosacką

Yummers - co to za firma

Viki Gabor nie jest pierwszą popularną osoba, która weszła we współpracę z Yummers. Właścicielem firmy jest youtuber i influencer – Danny Ferreri, a swoje serie płatków wypuścili do tej pory: Marcin Dubiel, Lexy Chaplin, Natsu i Fagata, Dominik Rupiński. Oprócz płatków, Yummers to także sygnowane przez influencerów napoje oraz wata cukrowa.

Płatki Yummers i Team X, fot. mat. pras. Biedronka

Płatki Viki Gabor - jaki jest ich skład

W składzie produktu mamy: 72 proc. mąki (połączenie mąki pszennej pełnoziarnistej, kukurydzianej pełnoziarnistej, mąki pszennej i mąki ryżowej), cukier, kakao o obniżonej wartości tłuszczu, aromaty, olej rzepakowy, sól i syrop glukozowo-fruktozowy.

Viki Gabor ma własne płatki śniadaniowe, fot. Facebook/Viki Gabor

100 g produktu ma wartość energetyczną 354 kilokalorii.

Katarzyna Bosacka krytykuje płatki Viki Gabor

Katarzyna Bosacka również przyjrzała się składowi płatków Viki Gabor.

Droga Viki! Ostatnio w Biedrze natknęłam się na płatki czekoladowe Yummer Choco Milk Shake, które podpisałaś swoim nazwiskiem. Śpiewasz pięknie, ale może warto było skonsultować ich skład z dietetykiem? W 100 gramach twoich płatków jest aż 27 g cukru, czyli 5,5 łyżeczki! To więcej niż w 100 g shake'a czekoladowego z McDonalda (17 g cukru, 3,5 łyżeczki)! W składzie jest też syrop glukozowo-fruktozowy, jeszcze gorsza postać cukru i sztuczny aromat. Nie jest dobrze! – napisała ekspertka na swoim profilu na Instagramie.

Viki Gabor - młoda bizneswoman

Płatki od Yummers nie są pierwszy produktem sygnowanym przez Viki Gabor. Piosenkarka ma własną linię kosmetyków. Kolekcja Viki Gabor ID powstała we współpracy z polską firmą Verona Products Professional i jej marką Ingrid Cosmetics. Obejmuje kosmetyki do makijażu twarzy, ust, oczu i brwi, a także mgiełki do twarzy i ciała z z dodatkiem połyskujących drobinek. Możne je kupić m.in. w sieci Rossmann oraz online.

Kosmetyki Ingrid Cosmetics i Viki Gabor, fot. Facebook/Viki Gabor

Kosmetyki Ingrid Cosmetics i Viki Gabor, fot. Facebook/Viki Gabor

Viki Gabor była także twarzą akcji Back To School marki Inter Druk i promowała jej ofertę m.in. w gazetkach Biedronki. Promowała również Oranżadę Hellena.