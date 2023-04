Płatne parkingi w centrach handlowych a zasady reklamacji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał od konsumentów sygnały dotyczące praktyk stosowanych przez APCOA Parking Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W 2021 zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające.

Płatne parkingi pod lupą UOKiK. Zbieranie dowodów

Prezes UOKiK uzyskał m.in. zdjęcia oznakowania wybranych parkingów zarządzanych przez spółkę, kopie wybranych „Wezwań do uiszczenia

opłaty dodatkowej”, kopie reklamacji składanych przez konsumentów w związku z otrzymanymi wezwaniami oraz odpowiedzi udzielonych przez spółkę na te reklamacje.

Analiza zgromadzonego w toku postępowania wyjaśniającego materiału

dowodowego prowadziła do wniosku, że w tej sprawie zachodziło podejrzenie stosowania przez APCOA praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podejrzane praktyki APCOA

W lipcu 2022 r. prezes Urzędu wszczął przeciwko spółce postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółka ustosunkowała się do postawionych zarzutów pismem z 2 września 2022 r., przedstawiając swoje stanowisko.s

W trakcie postępowania prezes Urzędu zawiadomił Spółkę, zgodnie z art. 73 ust. 6 okik, o zaliczeniu w poczet dowodów materiału zgromadzonego w toku

postępowania wyjaśniającego . Prezes UOKiK zawiadomił pełnomocnika spółki o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Pełnomocnik APCOA pismem z 23 grudnia 2022 r. poinformował, że nie zamierza skorzystać z tych uprawnień.

Prezes Urzędu ustalił wysokość kary - – spółka musi zapłacić ponad 820 tys. zł kary (822 850 zł).

Płatne parkingi - nieuczciwe zasady działania

APCOA Parking Polska ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem powinna uwzględniać także te składane w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto, spółka informowała, że termin w jakim rozpatrzy reklamacje może być dłuższy niż 30 dni. Jest to sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która wskazuje, że nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z implementacją dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni.