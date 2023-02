Płatności bezgotówkowe promują się w kinach w małych miejscowościach

Na filmowej trasie po Polsce, oprócz wspomnianej Ornety, znajdą się: Prabuty, Brodnica, Golub Dobrzyń, Pelplin, Więcbork, Koźmin Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Syców, Świebodzice, Namysłów, Zdzieszowice, Pyskowice, Miasteczko Śląskie, Pszów, Siewierz, Sędziszów i Ropczyce. W każdej miejscowości seanse filmowe dla różnych grup wiekowych będą się odbywać od rana do wieczora. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć na dużym ekranie najnowsze premiery kinowe. W repertuarze znajdzie się m.in.: „Wyrwa" – adaptacja bestsellerowej książki Wojciecha Chmielarza z rewelacyjnym Tomaszem Kotem, Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim, którą widzowie Bezgotówkowego Kina Objazdowego zobaczą przedpremierowo. Poza tym w trasie kina znajdą się również: sensacja 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagrodzony Srebrnym Lwem „Filip", zrealizowany na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda oraz na specjalne życzenie widzów „Opiekun”, w którym oparta na faktach historia rodzinna Roberta (Rafał Zawierucha) i Dominiki (Karolina Chapko) staje się pretekstem do głębszej opowieści o ewangelicznej postaci Józefa, ziemskiego opiekuna Jezusa i roli, jaką odegrał w życiu wielu współczesnych ludzi. Ponadto, na ekranie pojawią się aż dwie wyjątkowe propozycje dla najmłodszych: „Szczęście Mikołajka" - propozycja na kinowe wyjście dla całej rodziny oraz „Wróżka Zębuszka”, która przekona wszystkich do tego, że nie ma większej magii nad… przyjaźń.

Zniżki dla płacących bezgotówkowo

Dla wszystkich fanów kina i widzów Bezgotówkowego Kina Objazdowego, którzy dokonają płatności na stronie internetowej www.filmowobezgotowkowo.pl lub kartą, telefonem czy za pomocą zegarka w kasie kina oraz w barku kinowym, przewidziano 10% zniżkę na bilety i zestawy kinowe. W ten sposób organizatorzy zachęcają do używania kart płatniczych i wdrażania w życie hasła: Żyj filmowo, płać bezgotówkowo! Atrakcyjne ceny biletów, zniżki przy płatnościach bezgotówkowych, rabaty dla grup zorganizowanych oraz niższe ceny dla studentów i seniorów - to tylko niektóre benefity Bezgotówkowego Kina Objazdowego.

Z myślą o przedsiębiorcach

W ramach filmowej trasy po Polsce, przed ośrodkami kultury w każdej odwiedzanej miejscowości pojawi się nowoczesny kamper, a w nim - mobilne biuro Fundacji Polska Bezgotówkowa. Będzie tu można uzyskać szczegółowe informacje na temat płatności bezgotówkowych oraz dowiedzieć się, jakie programy wsparcia dla przedsiębiorców realizuje obecnie Fundacja. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który odwiedzi kamper i zostawi wizytówkę otrzyma voucher na gratisowy popcorn.

- W naszym kamperze przedsiębiorcy będą mogli od razu skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa, podpisując umowę na bezpłatną instalację terminala płatniczego i pokrycie kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy lub do osiągnięcia obrotu na poziomie 100 tys. zł. Jestem przekonana, że połączenie rozrywki na wysokim poziomie z możliwością unowocześnienia prowadzonego biznesu przyciągnie wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę, przenieść ją do online’u czy poszerzyć swoją wiedzę na temat obrotu bezgotówkowego, jego zalet oraz bezpieczeństwa – komentuje Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Połączenie rozrywki z edukacją – „edutainment” w kinie

Fundacja Polska Bezgotówkowa prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne z zakresu promocji innowacji finansowych, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. W ramach projektu, wszyscy widzowie Bezgotówkowego Kina Objazdowego będą mogli zapoznać się z ciekawymi materiałami edukacyjnymi. Z myślą o najmłodszych, przed wszystkimi seansami dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych emitowane będą krótkie filmiki edukacyjne z zakresu nauki o finansach i podstawach przedsiębiorczości.

Do wakacji Bezgotówkowe Kino Objazdowe planuje odwiedzić ponad 50 miejscowości w całej Polsce, dostarczając ich mieszkańcom wiedzę na temat finansów cyfrowych i płatności bezgotówkowych oraz rozrywkę na najwyższym poziomie.

Ceny biletów: normalne 20 zł, ulgowe 18 zł, grupowe 16 zł