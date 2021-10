Płatności urządzeniami ubieralnymi coraz bardziej popularne

Szacuje się, że wolumen transakcji dla płatności mobilnych w ciągu dwóch lat (2021-2023) wzrośnie z 26 do 49 miliardów, co stanowi wzrost o niemal 90 proc. Ponadto płatności zbliżeniowe dokonywane telefonami rosną dwa razy szybciej, niż te dokonywane kartami zbliżeniowymi.

Polacy są jednymi z największych zwolenników płatności zbliżeniowych – 78 proc. polskich konsumentów twierdzi, że woli korzystać z płatności zbliżeniowych.

W ślad za zainteresowaniem konsumentów płatnościami zbliżeniowymi, rozwija się rynek. W sierpniu br. pojawiła się nowa opcja płacenia BLIKIEM, która przyspiesza robienie zakupów offline z użyciem terminala, a w październiku aplikacja Banku Millennium na smartfony Huawei jako pierwsza umożliwiła użytkownikom korzystanie z płatności zbliżeniowych.

Rośnie sprzedaż urządzeń płatniczych do noszenia

Rosnąca popularność metod zbliżeniowych wzbudziła również zainteresowanie konsumentów nowymi technologiami, takimi jak urządzenia ubieralne - tzw. do noszenia (ang. wearable payments). Według firmy badawczej International Data Corp. (IDC), tylko w pierwszej połowie tego roku sprzedano około 35,3 mln urządzeń płatniczych do noszenia, co stanowi o 34 proc. więcej niż rok wcześniej. Spośród nich, blisko 70 proc. stanowiły smartwatche, a reszta to urządzenia, takie jak opaski na rękę i zwykłe zegarki, które zawierają technologię płatności zbliżeniowych.