Płatności zbliżeniowe od Xiaomi debiutują w Polsce

Na polskim rynku zadebiutowała opaska sportowa Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Wśród nowości, które pojawiają się na nowym urządzeniu, jest możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych.

Na początek z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać klienci Banku Pocztowego oraz fintechów ZEN.com i Curve.

Proces płatności jest prosty - wystarczy w aplikacji Mi Fit wybrać usługę Xiaomi Pay, wprowadzić dane wybranej karty Mastercard, a odpowiedni token zostanie wgrany na urządzenie.

Ważnym aspektem płatności mobilnych Xiaomi Pay jest również bezpieczeństwo. Każde dodanie karty do tej formy płatności będzie wymagało uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie w dedykowanej aplikacji kodu sms otrzymanego na numer telefonu komórkowego podanego do informacji banku. Dedykowana aplikacja wymusi także na użytkowniku ustawienie kodu PIN, który będzie zabezpieczał możliwość korzystania z funkcji płatności zbliżeniowych opaską Mi Smart Band 6 NFC. W konsekwencji Użytkownik będzie proszony o jego wprowadzenie na wyświetlaczu opaski przed dokonaniem płatność, w dwóch przypadkach - jeżeli poprawny kod PIN nie został wprowadzony przez czas dłuższy niż 24 godziny poprzedzające transakcję lub opaska została zdjęta z nadgarstka i założono ją ponownie. Funkcja płatności uruchomi się poprzez przesunięcie ekranu na wyświetlaczu opaski, a sama płatność zostanie zrealizowana po jej zbliżeniu do terminala POS/ bankomatu.