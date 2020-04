"Platynowe rabaty", "Mega koszyk" i "Płać mniej, oszczędzaj więcej" czyli Biedronka wraca do retoryki niskich cen

fot. materiały prasowe Biedronka

Biedronka uruchamia szereg inicjatyw dla różnych grup klientów pod hasłem „Nie trać tego, co najlepsze”. W ich ramach rusza m. in. specjalna oferta „Platynowe rabaty”, która pozwoli seniorom 65+ na zakup najważniejszych produktów z różnych kategorii w niższych o 30% cenach. Z kolei dla najbardziej lojalnych klientów – użytkowników karty Moja Biedronka sieć przygotowała promocję voucherową „Płać mniej, oszczędzaj więcej” z rabatami na kolejne zakupy. Ponadto produkty podstawowej potrzeby przy większych zakupach po godzinie 22:00 będą dostępne w specjalnych cenach w ofercie „Mega Koszyk”.

W czwartek 16.04 w godzinach 10-12 specjalnie dla seniorów Biedronka obniży o 30% ceny pieczywa świeżego i pakowanego oraz jaj, a w środę 15.04 seniorzy już korzystali ze zniżek na jogurty, parówki, artykuły przemysłowe i tekstylia. Jeśli w danym dniu obowiązują inne, jeszcze lepsze promocje na poszczególne produkty z tych kategorii, system będzie uwzględniał zawsze najniższą cenę dla klienta.

- Wsłuchujemy się w sygnały od naszych klientów, którzy są coraz bardziej zatroskani o gospodarkę i chcą jak najszybszego powrotu do normalności. Nasza normalność to „codziennie niskie ceny”, dlatego robimy wszystko by klienci z nich korzystali pomimo wciąż obowiązujących ograniczeń w działalności handlowej. Dedykując specjalną ofertę promocyjną seniorom nie tylko pomagamy im oszczędzać – co dla tej grupy klientów jest szczególnie istotne – ale także w trosce o ich bezpieczeństwo dodatkowo zachęcamy ich do zakupów w przeznaczonych dla nich godzinach 10-12. Pozostałe oferty promocyjne kierujemy także do innych grup klientów, tak by docenić zakupy w tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy - powiedział Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.

Kolejna akcja promocyjna przeznaczona jest dla klientów regularnie odwiedzających sklepy sieci, głównie w poszukiwaniu produktów świeżych – warzyw, owoców czy pieczywa. Biorąc pod uwagę wydłużony czas oczekiwania na wejście do sklepu, sieć wynagrodzi ich lojalność specjalnymi voucherami. Każdy klient posiadający kartę Moja Biedronka będzie mógł skorzystać z oferty promującej większe zakupy w miejsce kilku mniejszych:

Każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 49 zł, otrzyma voucher o wartości 5 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 49 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.

Każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 99 zł, otrzyma voucher o wartości 15 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 99 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.



Ponadto w godzinach 22 - 6 rano w dniach 15-18.04 w sklepach sieci Biedronka będą obowiązywały dodatkowe promocje dla osób, które wybrały się na większe zakupy. W ramach akcji „Mega Koszyk” każdej nocy będzie można kupić najpotrzebniejsze produkty w większych ilościach po atrakcyjnych cenach. W ofercie znalazło się między innymi mleko Mleczna Dolina 3,2% w cenie 1,49 zł za opakowanie przy zakupie 12 sztuk (limit 24 sztuki), kapsułki do prania mix Persil (22 kapsułki) za 13,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 opakowań, herbata Lipton 92 torebki czy olej Kujawski 2l z w cenie 9,98 za sztukę w obu przypadkach przy zakupie od 2 do 4 sztuk.



- Już pracujemy nad kolejnymi specjalnymi rozwiązaniami, a nasi klienci mogą się szykować na „Białą noc”, dzięki której zrobią rewolucyjnie tanie zakupy nocą z piątku na sobotę - dodaje Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.